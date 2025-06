El perfil de los sospechosos en el caso Loan: quién es quién, a 1 año de su desaparición

El auto de elevación a juicio contra los siete acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña que presentó la jueza Pozzer Penzo describe a los principales imputados y señala las señas particulares de cada uno. Esta descripción de los datos luego será ratificada en el primer día de juicio y es un elemento importante porque, entre otros datos, describe las condiciones de salud de cada uno de los imputados que siempre son una de las primeras objeciones de los abogados defensores a la hora de pedir algún tipo de beneficio para evitar que sigan el proceso tras las rejas. Además se tienen en cuenta los montos que ganan, los trabajos y el estudio, lo que suele ser considerado para trabar embargos o hasta para fijar dentro de una eventual condena algún tipo de exigencia que puede incluir terminar estudios primarios o secundarios.

Bernandino Antonio Benítez, tío de Loan

El primer señalado en el procesamiento es Bernardino Antonio Benítez, el tío del pequeño, de quien figura que es argentino, soltero, tiene 38 años y trabaja como changarín por lo que percibe de manera informal un pago de aproximadamente 10 mil pesos por día. Benítez asegura que no tiene apodos y que tiene a cargo dos hijos menores de edad. Según su legajo personal, no cuenta con antecedentes y está detenido en la Unidad 7 Prisión Regional del Norte de Resistencia, Chaco, donde fue trasladado el 15 de junio del año pasado y es asistido por un abogado defensor oficial.

Daniel Oscar Ramírez, amigo de Benítez

Daniel Oscar Ramírez fue uno de los tres primeros detenidos, en ese entonces acusado de abandono del menor. El amigo de Benítez, de 49 años, figura en el expediente con los apodos de “Fierrito”, el que se conoció desde el primer momento, y también con el sobrenombre de “Chamigo”. Cuando fue detenido declaró que trabajaba en obras viales para la empresa Energia S.A. con ingresos de casi 600 mil pesos pero que además realizaba trabajos extras de herrería. Aseguró que terminó con los estudios secundarios y tiene 2 defensores particulares, los abogados Jorge Montti y Marcelo Hanson. En su expediente figura que no tiene antecedentes penales y que tiene a su cargo dos hijos menores, de 9 y 15 años. Ante la justicia aseguró que sufre de salud por triglicéridos y dolores de huesos, pero los análisis de laboratorios practicados en el Penal 7 de Resistencia, Chaco, dieron resultados normales y descartaron que necesite tratamiento para hipertrigliceridemia aunque detectaron una cervicalgia para la que fue medicado con diclofenac. Al igual que Benítez, Ramírez fue trasladado a la Unidad 7 Prisión Regional del Norte, el 15 de junio de 2024.

Mónica del Carmen Millapi, esposa de Daniel "Fierrito" Ramírez

La esposa de Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, es la tercera que figura en el expediente de procesamiento. La mujer de 35 años declaró tener estudios terciarios completos y ser enfermera. Tiene los mismos defensores particulares que su marido, los abogados Jorge Montti y Marcelo Hanson, y actualmente es la única imputada en la causa con prisión domiciliaria, la cual se cumple en la provincia de Neuquén, de donde es nacida Millapi y donde está al cuidado de sus hijos de 9 y 15 años. Mientras estuvo detenida recibió atenciones médicas y se le realizaron pericias psiquiátricas que determinaron que tiene un estado mental normal pero es tratada con ansiolíticos y antidepresivos por tener episodios de ansiedad.

Laudelina Peña, tía de Loan

Laudelina Peña, la tía de Loan, aparece cuarta en la lista de imputados procesados. La mujer de 46 años apodada “Chicha” dijo ser soltera, está en pareja con Antonio Benítez y declaró ser ama de casa. En cuanto a sus estudios, declaró que solo tiene estudios primarios completos. Es asistida por la abogada particular Mónica Chivirín y declaró que cobra planes sociales y asignación por hijo por un monto mensual poco mayor a 100 mil pesos. Aseguró que no tiene antecedentes y figura a cargo de dos hijos menores de 6 y 14 años. Actualmente está detenida en la Unidad Penitenciaria Federal de Luján de Cuyo, Mendoza, en donde su expediente de salud describe que no padece ningún tipo de enfermedad.

María Victoria Caillava, conocida de la familia de Loan

La siguiente en el expediente es María Victoria Caillava, apodada “Vicky”, de 53 años. Casada con Carlos Pérez, declaró que trabajaba como empleada de la administración pública de la Provincia de Corrientes y como secretaria en un colegio secundario de la localidad de 9 de Julio. Aseguró que percibe sueldos por 350 mil pesos y presentó como abogado defensor particular a Ernesto Tito González. Declaró que mantiene controles periódicos de salud por lo que es evaluada de forma mensual en el Instituto Correccional de Mujeres del Complejo Penitenciario Federal 3, en Salta. Caillava aseguró que no tiene personas a cargo y su expediente de salud mental destaca que no tiene alteraciones cognitivas y su evaluación psiquiátrica presentó resultado normal, sin riesgos.

Carlos Guido Pérez, esposo de Caillava

Carlos Guido Pérez, esposo de Caillava, tiene 63 años y figura en el expediente como oficial superior retirado de la Armada Argentina con estudios terciarios completos. Su abogado, al igual que su esposa, es Ernesto Tito González. No tiene antecedentes y declaró que tiene a su cargo una hija de 14 años. Su expediente médico registra que padece hipotiroidismo, hipertensión, arritmia cardíaca y reuma incipiente. La evaluación psiquiátrica describe que posee funciones mentales conservadas sin patologías ni riesgos. Actualmente está preso en el Complejo Penitenciario de Salta.

Walter Adrián Maciel, excomisario de la localidad 9 de Julio

El último imputado procesado que figura en el expediente es el excomisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel. El expolicía de Corrientes tiene 44 años, está casado y cobraba un sueldo de alrededor de 800 mil pesos. Actualmente tiene defensor oficial y es el abogado Richard Vallejos. Declaró que tiene un hijo de 19 años y en su registro de salud figura que tiene una hernia. Según su informe psiquiátrico se encuentra con funciones cognitivas normales y no padece ninguna patología. Actualmente, el ex comisario cumple prisión preventiva en el Penal Federal de Marcos Paz.

De esta forma quedan señalados los siete procesados en la causa principal que enfrentarán el juicio acusados, seis de ellos como coautores de la sustracción y ocultamiento del menor de 10 años, y Maciel acusado de partícipe primario de ese delito. En el juicio, la Justicia y la familia del pequeño esperan saber qué hicieron y qué pasó con Loan.