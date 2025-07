Una víctima del cura pedófilo sobreseído por la Corte rompió el silencio: "No tuvo empatía"

Víctima del cura pedófilo sobreseído por la Corte rompió el silencio: "No tuvo empatía"

La Corte Suprema de la Nación anuló la condena contra el ex cura Justo José Ilarraz quien fue hallado culpable de cometer abusos contra menores. El ex sacerdote había sido apartado del sacerdocio tras la denuncia en 2012 y expulsado de la Iglesia por el Papa Francisco en diciembre de 2024. Maximiliano Hilarza, víctima de los hechos denunciados, apuntó contra el máximo Tribunal y sostuvo que "los jueces no tuvieron empatía" y "ahora el religioso anda libre" después de "haber abusado durante seis años de más de 70 chicos de los cuales solo 7 se animaron a denunciar".

En esa línea, la víctima afirmó que "la Suprema Corte de Justicia no le dio la razón a Ilarraz, sino que lo que dicen es que la acción está prescripta" y que "por un tecnicismo que no entra en los delitos de lesa humanidad", añadió. "El tipo ahora anda libre", disparó en diálogo con AM 530. "Yo creo que no pagó por sus delitos. Entre el año 85 hasta el 91 fueron más de 70 chicos que este hombre abusó, de los cuales 7 nos animamos a hacer la denuncia. Hay muchachos que están muy afectados con esto. Ha hecho aberraciones con chicos menores de edad, de 12 o 13 años", agregó.

La sentencia al ex cura había sido confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la máxima instancia provincial, que determinó a los delitos como imprescriptibles por la gravedad de los hechos y el derecho internacional. Fue condenado en primera instancia por delitos que estaban caratulados como "promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación". Las víctimas eran niños de entre 12 y 14 años que habían ingresado al Seminario con la intención de convertirse al sacerdocio y quien debía impartir su orientación espiritual incurrió en prácticas de abuso.

El fallo que lo sobreseyó lo firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes aprobaron el recurso extraordinario que presentó la defensa del ex cura en el que se consideró que los abusos sexuales por los que acusaron al religioso ya prescribieron. Los delitos fueron cometidos entre 1988 y 1992, años en los cuales Ilarraz se desempeñó como Prefecto de Disciplina del Seminario Arquidiocesano de Paraná.

En este marco, la víctima remarcó que el Vaticano lo encontró culpable de abuso sexual y la Justicia de Entre Ríos también lo condenó por lo que es increíblemente ahora la Justicia lo deja libre". "El fallo de la Corte es displicente y poco empático. Yo fui abusado a los 13 años por Ilarraz y hasta los 26 lo tuve en mi casa. La Corte pregunta por qué no denunciamos antes. Eran otros tiempos. La Sociedad estaba más cerrada. Aparte la vergüenza y la culpa que se siente. Era muy difícil denunciar", cerró.

Repudio de Cristina Kirchner contra la Corte por anular la condena a un ex cura que abusó de menores

Esta semana, la ex presidenta, Cristina Kirchner, también se había referido a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia y repudió el fallo que anuló la condena contra el ex cura.

"En el año 2024 nuestro papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreseyó", publicó la ex presidenta en su cuenta de X desde su residencia donde cumple condena. "Sin palabras", cerró.