Cristina Kirchner apuntó contra la Corte por anular la condena a un ex cura que abusó de menores La ex presidenta escribió un contundente mensaje a través de sus redes sociales y apuntó contra el máximo tribunal que sobreseyó al ex sacerdote condenado por abusos contra menores.

02 de julio, 2025 | 09.31 La ex presidenta, Cristina Kirchner, escribió un mensaje a través de sus redes sociales y apuntó contra la Corte Suprema de la Nación y repudió el fallo que anuló la condena contra el ex cura Justo José Ilarraz quien fue condenado por abusos contra menores. El ex cura había sido apartado del sacerdocio tras la denuncia en 2012 y expulsado de la Iglesia por el Papa Francisco en diciembre de 2024. "En el año 2024 nuestro papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreseyó", publicó la ex presidenta en su cuenta de X desde su residencia donde cumple condena. "Sin palabras", sentenció. El fallo que repudio la ex presidenta fue el que firmó Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que aprobaron el recurso extraordinario que presentó la defensa del ex cura en el que se consideró que los abusos sexuales por los que acusaron al religioso ya prescribieron. Los delitos fueron cometidos entre 1988 y 1992, años en los cuales Ilarraz se desempeñó como Prefecto de Disciplina del Seminario Arquidiocesano de Paraná. Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE La sentencia había sido confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la máxima instancia provincial que determinó a los delitos como imprescriptibles por la gravedad de los hechos y el derecho internacional. Fue condenado en primera instancia por delitos que estaban caratulados como "promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación". TWITTER

