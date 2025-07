Servini sobre el futuro de la detención de CFK: "No le veo mucho tiempo"

La jueza María Servini, a cargo de la investigación por el escándalo $Libra, consideró que la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner no durará los 6 años previstos en la condena por la causa Vialidad porque "va a ser un conflicto de todos los días" en caso contrario. "No le veo mucho tiempo", enfatizó respecto a su "intuición".

A cuatro semanas del rechazo del máximo tribunal a los recursos que había presentado la defensa de CFK, Servini fue consultada por el equipo de El Destape Radio respecto a cuánto cree que podría durar la orden de detención domiciliaria, luego de que la Fiscalía apelara las condiciones de arresto y pidiera cárcel común. "¿Qué presidente últimamente cumplió una prisión domiciliaria?", reflexionó la jueza y se refirió también a todos los detenidos por lesa humanidad.

En su recorrido, mencionó al expresidente Carlos Menem como el único caso resonante desde la vuelta de la democracia. Al retomar la situación judicial de CFK, resaltó que la resolución del 10 de junio provino también de "una Corte disminuida". "Con otra conformación podría cambiar algo", indicó ante la posibilidad de que se revise el fallo del máximo tribunal con nuevos supremos.

"Van a querer poner 7 miembros", vaticinó, aunque aclaró que no leyó el expediente, que no estaba al tanto de los detalles de la última resolución de la Corte Suprema y que "no estaba diciendo nada jurídico". Al ser consultada sobre si la condena podía durar 6 años fue categórica: "No".

Luciani, a la carga por la domiciliaria

El Ministerio Público Fiscal reclamó ayer que Cristina Kirchner sea llevada a otra vivienda por alterar al barrio y a los vecinos o se impongan controles más estrictos. El fiscal Diego Luciani y su adjunto Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria que el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 le concedió a CFK al ejecutar la condena en el caso Vialidad.

Además de cuestionar las condiciones de detención, se quejaron por la actividad política que está teniendo la actual presidenta del PJ y reclamaron que en caso de rechazar su planteo “se revea el lugar donde Fernández cumple la prisión domiciliaria, a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones”. Si esto no prospera pretenden que se le impongan “normas estrictas de control” donde actualmente cumple la pena a 6 años de prisión.

Quienes deberán resolver ese pedido son los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los mismos dos magistrados que, como reveló El Destape, visitaban en secreto a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada cuando era el líder del PRO era mandatario (Borinsky se reunía a jugar al padel y Hornos reconoció ante sus colegas mantener con el expresidente una “relación social”). A ellos se suma Diego Barroetaveña, que fue designado en el máximo tribunal penal del país por Macri.

El escándalo $Libra que acorrala a Milei

En mayo, Servini pidió al Banco Central (BCRA) información sobre las entidades financieras con las que tuvo vinculación el presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en medio de la investigación por el escándalo cripto $LIBRA. La medida, que contemplará movimientos desde 2023 hasta la fecha, también involucra a los empresarios cripto Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, apuntados como intermediarios entre el gobierno y los impulsores del token de la estafa.

Servini, a cargo del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 donde está la causa contra los hermanos Milei, pidió informes de manera reservada y bajo secreto de sumario con el objetivo de investigar la evolución patrimonial de ambos, según fuentes judiciales.