Una joven fue asaltada y abusada en el Parque Pereyra Iraola

La Policía Bonaerense registró, en las últimas horas, la denuncia de una joven de 25 años que fue asaltada y abusada sexualmente por un delincuente en el Parque Pereyra Iraola. La víctima relató ante los oficiales que el suceso comenzó en la localidad de City Bell, donde la mujer trabaja.

Luego de la jornada laboral, justo después de ingresar en su vehículo para volver a su domicilio, contó que fue sorprendida por un ladrón con un arma de fuego que se metió por la fuerza al auto. En medio de la desesperación, la mujer le dio las llaves para que se fuera con el coche y pensó que con eso terminaría el robo.

Sin embargo, el delincuente la obligó a permanecer allí. El sujeto tomó el control y comenzó a manejar para dirigirse al Parque Pereyra Iraola, ubicado entre los municipios de Berazategui, La Plata, Florencio Varela, Ensenada y La Plata.

Según informó el diario El Día de La Plata, en medio del recorrido que duró aproximadamente 30 minutos, el hombre se mostró nervioso y dudaba sobre qué camino tomar para llegar al parque.

Finalmente ingresó al lugar por Camino General Belgrano y la obligó a apagar el celular. Estacionó el automóvil y le pidió a la chica que bajo ninguna circunstancia lo mirara. Luego comenzó a hablar con ella sobre diversos temas.

La joven, lógicamente, decidió seguirle el juego para evitar que la agrediera. Pero luego vendría lo peor. El ladrón comenzó a hacerle comentarios sobre "lo linda que era" y, de un momento a otro, le dijo que se quedara en ropa interior.

En su denuncia, la joven relató que intentó huir pero el individuo la alcanzó rápidamente y al sujetarla para que no pudiera moverse, la llevó de nuevo al vehículo donde finalmente abusó de ella.

El abusador huyó con el automóvil de la víctima: hasta ahora sigue prófugo

Después del hecho, el abusador dejó a la joven en una parada de colectivos y se escapó con el automóvil. Allí, la víctima recibió ayuda de un chofer de la Línea 129 y algunos pasajeros.

Hasta el momento, el abusador se encuentra prófugo y es intensamente buscado por los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires que, además, intentan determinar su identidad a través de las cámaras de seguridad.