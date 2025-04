Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad: Kicillof transfirió la primera cuota para el refuerzo en municipios

La Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, transfirió la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. Esto consiste en el refuerzo de presupuesto para la seguridad de los 135 municipios que forman parte del programa bonaerense, con el objetivo de dar respuesta a la demanda que plantea la ciudadanía.



Fue así que el Gobierno provincial transfirió $28.600 millones a 58 municipios bonaerenses integrados al decreto N°371/2025. El monto corresponde a la primera cuota de un total de $71.500 millones. Con este dinero se prevé adquirir vehículos policiales y equipamientos para la Policía Bonaerense.

Esta decisión por parte de gobernador Axel Kicillof, implicará una inversión total de $170.000 millones. Cabe recordar que los municipios no comprendidos por este Fondo están adheridos al Régimen de Policías Comunales, cuyo monto se triplicó a partir de abril.

Más Estado

En diálogo con medios locales, el Gobernador expresó que no dará marcha atrás con el reclamo en la Corte Suprema de Justicia por la quita de fondos que realizó Nación. En el último acto donde se incorporó a 19 municipios más dentro del decreto, el gobernador Kicillof afirmó: "Esta es una inversión provincial que ejecutarán cada uno de los distritos: trabajamos de forma coordinada porque nos votaron para que el Estado funcione mejor y brinde respuestas a las necesidades de nuestro pueblo".

"Este gran esfuerzo, con el que vamos a seguir sumando patrulleros, equipamiento y tecnología en los 135 municipios, no implica que dejemos de reclamar. Nación les quitó a los y las bonaerenses de manera ilegal", destacó el Gobernador, y denunció: "Es un robo, no al Gobierno, no al gobernador, no a la provincia, sino a los habitantes, particularmente a los maestros y maestras, (...) a los jubilados".

El Fondo de Seguridad que Milei decidió quitar, representaba a penas un 1,18% adicional a lo que ya recibía la provincia. Desde el territorio bonaerense confirmaron que la provincia aporta el 40% de los recursos totales que nutren la base impositiva de Argentina y que sólo recibe un 20%.

En esa línea, Axel Kicillof denunció que el Gobierno "no puede" retener esos recursos porque "está incumpliendo una obligación, porque son recursos que corresponden a la provincia que salen del trabajo, la producción y del consumo, hasta del patrimonio que sale del laburo de los bonaerenses que se ceden al Gobierno nacional para que haga algo, no para que no haga nada".