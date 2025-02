Detuvieron al exentrenador denunciado por abuso sexual por la medallista olímpica Eugenia Bosco

Leando Luis Tulia, exentrenador de vela en el Yacht Club de Olivos, fue detenido por el personal de DDI de la provincia de Buenos Aires en su domicilio de Vicente López. El hombre había sido denunciado por Eugenia Bosco, ganadora de la medalla de plata en vela junto con Mateo Majdalani en el marco de los Juegos Olímpicos 2024, y otras tres mujeres por abuso sexual.

La última denuncia fue realizada por una mujer llamada Carolina que, el 4 de noviembre pasado, se presentó ante la Justicia y relató que, durante su infancia, el entrenador se aprovechaba de conocer el predio y dormir allí para captar a las deportistas y violentarlas. Según el escrito, Tulia "le pedía que se quedara en su habitación y le decía que le realizaría masajes para que no estuviera tensionada, acariciando sus piernas y tocando sus partes íntimas".

Los hechos ocurrieron entre el 2010 y 2013. Además de realizar los delitos en el club de Olivos, se aprovechaba de los viajes que hacía con las deportistas, donde pedía "que no hubiera padres como acompañantes",

La denuncia de Carolina es la cuarta que se presenta contra Tulia. Ahora, la Justicia determinó que todas las mujeres sufieron de tocamientos no consentidos y que el hombre se abusó de su posición de autoridad y de la relación asimétrica de poder mientras estaba a cargo de las menores como entrenador.

La denuncia de Eugenia Bosco, medallista olímpica

La ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2024 denunció que fue abusada sexualmente por Leandro Tulia, cuando tenía 12 años. Según su testimonio, los presuntos episodios sucedieron cuando formaba parte de las categorías formativas en el Yacht Club Olivos, por lo que la investigación quedó a cargo de la UFE Género de Vicente López.

Bosco denuncia que los presuntos hechos sucedieron cuando se quedó a dormir en el club, una opción que suelen otorgar para los deportistas que provienen del interior del país, con el afán de que entrenen más horas y eviten traslados. De su relato se desprende que el hombre vivía en el club y se aprovechaba de su vínculo para cometer el abuso. “Él controlaba mis miedos”, especificó Bosco.

En diálogo con La Nación, la medallista especificó por qué tomó la decisión de hablar: "Es aceptar que pasé por mil etapas de verguenza, de no aceptarlo, de pensar que era culpable. Después de un tiempo lo ponés en la mesa y decís yo tenía 12 años y no estaba en control de la situación, ¿por qué no contarlo?”.

En ese camino, cuenta que ver el documental Atleta A, que aborda las denuncias de abusos de gimnastas estadounidenses, la llevó a tomar la decisión de denunciar: "No podía creer lo que veía, y lloraba. Se me desbloqueó el recuerdo. Y pensaba: ‘Esto me pasó a mí’."

El proceso para comprender lo que había vivido no fue fácil: "Sucedió cuando era muy chica, navegando en Optimist. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 ó 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando y con gente acompañándome".

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.