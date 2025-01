La medallista olímpica Eugenia Bosco denunció a un exentrenador por abuso sexual

Eugenia Bosco, ganadora de la medalla de plata en vela junto con Mateo Majdalani en el marco de los Juegos Olímpicos 2024, denunció que fue abusada sexualmente por su exentrenador, Leandro Tulia, cuando tenía 12 años. Según su testimonio, los presuntos episodios sucedieron cuando formaba parte de las categorías formativas en el Yacht Club Olivos, por lo que la investigación quedó a cargo de la UFE Género de Vicente López.

Bosco denuncia que los presuntos hechos sucedieron cuando se quedó a dormir en el club, una opción que suelen otorgar para los deportistas que provienen del interior del país, con el afán de que entrenen más horas y eviten traslados. De su relato se desprende que el hombre vivía en el club y se aprovechaba de su vínculo para cometer el abuso. “Él controlaba mis miedos”, especificó Bosco.

En diálogo con La Nación, la medallista especificó por qué tomó la decisión de hablar: "Es aceptar que pasé por mil etapas de verguenza, de no aceptarlo, de pensar que era culpable. Después de un tiempo lo ponés en la mesa y decís yo tenía 12 años y no estaba en control de la situación, ¿por qué no contarlo?”.

La respuesta del abogado del entrenador

Tulia trabaja desde hace 20 años formando a niños de entre 6 y 15 años. En los últimos meses, le otorgaron una licencia, sigue cobrando un sueldo, pero no continúa dando clases a alumnos ni vive en las instalaciones de la institución.

"Son hechos que datan de hace mucho tiempo, están prescritos, por lo que la causa naturalmente se va a desenvolver en un sobreseimiento. No son abusos que revistan una entidad suficiente para generar un escándalo", sostuvo su abogado en conversación con La Nación, Daniel Marino Mazzocchini.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Yachting (FAY), Luis Velasco, comentó a La Nación que se tomaron distintas medidas preventivas para que estas circunstancias no se repitan en el deporte, como crear una web de denuncias anónimas, un comité de crisis y un curso destinado a entrenadores sobre violencias y abusos, del que ya se reportan 120 asistentes.

La denuncia, radicada en octubre pasado, se encuentra en su etapa inicial y la fiscal busca recabar testimonios, tanto de víctimas como testigos.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.