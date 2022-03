Confirman nueva fecha del juicio por la violación grupal en Burruyacú

La víctima tiene 23 años y hay tres detenidos por el delito ocurrido en Burruyacú, provincia de Tucumán. El juicio había sido suspendido pero ahora se informó la nueva fecha y a fin de abril podría haber una condena.

Confirmaron la nueva fecha del juicio por la violación grupal que ocurrió hace un año atrás en la ciudad de Burruyacú, provincia de Tucumán. Hay tres imputados por el delito: Rafael Padilla, David Aranda y Hugo Décima, que comenzarán a ser juzgados por el Tribunal a cargo de la Dra. Isolina Apas Pérez De Nucci el próximo 4 de abril. El juicio continuará los días 5 y 6 de abril y de allí a la otra semana los días 11, 12 y 13.

Esta noticia fue confirmada luego de la suspensión del juicio, que se dio luego del pedido la defensa de uno de los acusados, quien había dicho que estaba enfermo para dilatar el juicio. La suspensión había generado un gran revuelo en Tucumán pero en las últimas horas se confirmó la nueva fecha para juzgar a los acusados. Se prevé que el ultimo día se resolverá la condena de los imputados y la reparación para la víctima.

El caso de la violación grupal en Burruyacú

La joven de 24 años denunció haber sido violada por tres personas el 6 de marzo de 2021 en una fiesta clandestina que tuvo lugar en una casa situada en la ciudad Burruyacú. La denunciante recordó que estaba alcoholizada y decidió acostarse en una habitación porque se sentía mal. En ese momento, el hombre con el que había ido a la fiesta entró y abusó de ella y luego hicieron lo mismo los otros dos hombres aprovechando su estado de indefensión.

“Fui atacada por tres esa noche, era domingo. Me golpearon”, relató Andrea (nombre ficticio) en una entrevista con TN del año pasado. “A la hora del hecho ya no había casi nadie, ya había terminado la fiesta. Fue alrededor de las 8. Ahí es cuando pido ir a una habitación porque me sentía mal. Me acompañó Benjamín y los otros dos los siguieron”, recordó en la misma nota y contó que pudo llegar a su casa gracias a un amigo que la acompañó.

Según contó la víctima, los agresores se encargaron de contar lo ocurrido entre sus conocidos sin ningún tipo de autocrítica. “Ellos hacían bromas sobre lo que había pasado. Lo contaban entre sus amigos y como acá casi todos nos conocemos, uno le cuenta al otro y se va divulgando todo”, dijo Andrea en su momento.

Erica, la madre de la joven, señaló que desde que volvió de la fiesta la notó mal y pudo identificar que tenía moretones en su cuerpo. “Yo le preguntaba cómo estaba y ella me decía ‘estoy bien mamá, estoy bien’. Hasta que después de diez días le contó que había sido abusada esa noche y pudieron concretar la denuncia correspondiente.

Además, Erica admitió que su hija fue hostigada y recibió sobornos por parte de los cercanos a los imputados para que no denunciara: "En la semana vino gente a mi casa para hablar con mi hija. Le decían que no haga la denuncia, que le iban a dar mucha plata, se hacían los amigos, la querían sobornar”.