Caso Germán Kiczka: declararon seis testigos sobre el momento de su detención

Caso pedofilia: declararon seis testigos sobre la detención de Germán Kiczka

La séptima audiencia del juicio a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, se llevó a cabo el miércoles con la declaración de seis testigos sobre la detención del ex diputado. Se espera que este jueves se incorpore mediante lectura la declaración del diputado Pedro Puerta a raíz de que se vence el plazo de 48 horas para que presente su escrito.

Las personas que prestaron testimonio vía Zoom se encuentran vinculadas con la aprehensión del ex legislador del partido Activar en la localidad correntina de Loreto, luego del pedido de captura internacional emitido por Interpol. Uno de los testigos presentó un certificado médico y los jueces postergaron su declaración, al tiempo que otros tres comparecieron mediante una videoconferencia, el cuarto presentó un escrito y el restante se presentó en el tribunal.

Por su parte, la mujer que acudió a la sala es quien llamó a la Policía para advertir sobre la presencia de Germán en un camping de Loreto. El hombre de 44 años había indicado que estaba en un "retiro espiritual". El fiscal Martín Alejandro Rau sostuvo que todos los testigos "ratificaron lo que dijeron en la etapa de instrucción".

Cómo continúa el juicio a los hermanos Kiczka

Este jueves se espera que se incorpore mediante lectura la declaración del diputado Pedro Puerta a raíz de que se vence el plazo de 48 horas para que presente su escrito. La jornada comenzó a las 8:30 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales ubicado en Av.Santa Catalina 1735 en la ciudad misionera de Posadas.

Días atrás, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka declararon en el Tribunal Penal número 1 de Posadas. "En diciembre presenté acá una carta en la que aseguraba que la computadora de marca Aser era mía, la utilizaba yo. También quiero aprovechar por enésima vez para pedirle disculpas a Germán por meterlo en este embrollo", afirmó Sebastián, en un intento por defender a su hermano. Según su testimonio, la computadora peritada le pertenecía a él y no al exdiputado.

Como mencionó la carta, el presidente del Tribunal, Gustavo Bernie, le mostró el documento escrito de puño y letra para que el hermano de Germán reconociera que era de su autoría.

Qué declaró el diputado acusado Kiczka

Luego, llegó el turno del exlegislador del partido Activar, quien sí brindó su testimonio, pero se abstuvo de contestar las preguntas: "Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se imputan. Bajo juramento, sostengo que jamás en mi vida busqué, investigué, descargué y mucho menos compartí pornografía infantil", expresó.

En esa sentido, aseveró que "en todos sus dispositivos electrónicos no hay nada": "Mire que me allanaron señor juez, fueron a mi casa, mi oficina en la cigarrera, mi oficina en la Legislatura, la vivienda de mis suegros y no encontraron nada"

Para Germán Kiczka el juicio forma parte de una "persecución política" debido a que el gobierno provincial "lo destruyó" como la "única fuerza opositora real de Misiones".

"Fui el único diputado de 40 que me opuse en reiteradas ocasiones a leyes nefastas que el Ejecutivo quería implementar en detrimento de la provincia", remarcó, a la vez que agregó: "Por eso la Cámara se apresuró en expulsarme de forma inconstitucional, a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros".

Fuentes judiciales le confirmaron a Noticias Argentinas que los defensores de los imputados pidieron que se compartan los testimonios y se hicieran públicos. Sin las objeciones del Ministerio Público Fiscal, los jueces autorizaron que se avance con la difusión.