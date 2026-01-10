Sigue el escándalo por la joya de River que se fue libre por la patria potestad: la denuncia ante la FIFA

Sigue el escándalo por Scarlato: la denuncia de River ante la FIFA

River Plate vive jornadas tensas tras la salida de Luca Scarlato, una joya de las inferiores que se fue en libertad de acción. El joven que se desempeñaba en la Séptima se fue por la patria potestad y ahora desde el "Millonario" realizaron una denuncia contra su representante, Martín Guastadisegno. La misma fue presentada ante la FIFA en las últimas horas, lo cual no tardó en trascender.

El futuro de la promesa aún no está definido y se estima que pueda llegar a firmar con el Parma de Italia, pero todavía no hay nada cerrado. Para la flamante dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo no deja de ser un problema que un futbolista de enorme proyección se haya ido de un día para el otro sin dejarle dinero a River. Por esta razón, el mencionado directivo avanzó con esta denuncia de la que se conocieron los detalles.

La denuncia de River contra el representante de Scarlato ante la FIFA

El mandamás del club, con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino, envió un comunicado a la entidad madre del fútbol mundial que comanda Gianni Infantino solicitando que inhabiliten la licencia de Guastadisegno para trabajar como agente FIFA. Según trascendió, no es un hecho aislado que el mánager intente sustraer a jugadores menores de edad de sus clubes formadores, lo cual ya sucedió. Por supuesto, esto afecta considerablemente a las instituciones como River que invierten en las inferiores.

Quien habló al respecto días antes de este accionar fue Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo de River e hizo énfasis en el rol del representante. En una entrevista con DSports lo vinculó con otros casos similares ocurridos en nuestro país y sostuvo que "este tipo de situaciones son muy desagradables y difíciles de manejar". Además, añadió que el club negociaba desde hace meses por la firma del primer contrato profesional del exrepresentante de la Selección Argentina a nivel juvenil y el diálogo era constante.

River denunció ante la FIFA a Martín Guastadisegno, representante de Luca Scarlato

La postura de la AFA con los juveniles que se van por la patria potestad

La entidad madre del fútbol argentino que preside Claudio "Chiqui" Tapia anunció que todos aquellos que se vayan con este mecanismo estarán excluidos de las convocatorias a las selecciones juveniles. El objetivo principal es proteger la fuerte inversión que realizan los clubes argentinos en la formación de sus talentos.

Desde la dirigencia de la AFA explicaron que este proceso implica no solo el entrenamiento deportivo, sino también educación, contención psicológica y social, nutrición y valores. La medida busca frenar la pérdida de talentos que abandonan los clubes argentinos sin vínculo profesional, una problemática que afecta directamente a las instituciones formadoras.

Qué dijo la madre de Scarlato sobre el representante

Lorena Cuervo, madre de Scarlato, defendió públicamente al agente negando cualquier beneficio económico. Aseguró que las decisiones se tomaron priorizando el bienestar y el futuro de su hijo además de denunciar situaciones que generaron un quiebre con el club.

Entre los puntos más sensibles, Cuervo sostuvo que Luca jugó durante semanas con pubalgia sin recibir los cuidados necesarios, lo que habría agravado la lesión. Según su versión, el jugador fue exigido para competir pese a las molestias físicas, una acusación que elevó notablemente la tensión del conflicto.

Desde River, el coordinador general de fútbol formativo Gabriel Rodríguez negó de manera categórica esas versiones en DSports. Aseguró que el club cuenta con un departamento médico de primer nivel y que nunca se obliga a un juvenil a jugar lesionado. “No apuramos a nadie y siempre priorizamos lo humano”, remarcó, calificando las acusaciones como inexactas. También explicó que la resolución fue muy rápida y que el club aún no tiene confirmación oficial sobre el destino final del futbolista, aunque todo indica que continuará su carrera en Italia.