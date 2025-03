Desde temprano por la mañana, en el Palacio de Justicia de Posadas, Misiones, había tensión y movimientos frenéticos. La audiencia que se iba a desarrollar en el salón de usos múltiples tiene en el banquillo a un ex Diputado provincial y a su hermano acusados de delitos contra la integridad sexual de menores. Poco después de las 8,30 de la mañana, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka empezaron a vivir la primera audiencia, una de las pocas con público. Germán Kiczka, el ex Diputado del partido ACTIVAR que primero fue aliado de Cambiemos y luego de La Libertad Avanza, llegó a los Tribunales con una camisa blanca y entró mirando fijamente al estrado para luego ubicarse en un extremo del banquillo de los acusados. En el otro extremo se ubicó su hermano Sebastián, acusado incluso de delitos más graves, y en medio de ellos se sentaron los dos abogados, Gonzalo de Paul, que representa al ex legislador, y Eduardo Paredes, a su hermano.

La audiencia empezó con la explicación del desarrollo del juicio que tendrá audiencias cerradas al público y a la prensa para resguardar la identidad de las víctimas, con la salvedad de las audiencias de hoy y la última que será abierta. Esta última jornada de juicio está prevista que se desarrolle el 16 de abril por la mañana. Después de esa explicación, leyeron la requisitoria de elevación a juicio y detallaron los cargos y pruebas de la acusación contra los hermanos Kiczka. En ese momento se notó a los acusados cabizbajos, con la mirada hacia abajo sin demostrar reacciones. “Ni siquiera miraron a sus abogados”, contó a El Destape una fuente cercana al Tribunal. Según la causa, los dos hermanos están acusados de “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil agravado por la edad de las víctimas y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real”.

En la apertura del juicio, el primero en hablar fue el Fiscal Martín Rau quien está acompañado en la acusación por el fiscal adjunto Antonio Glinka. “Este no es un juicio con tinte político”, dijo el acusador para prevenir cualquier tipo de defensa por parte del escándalo que generó el caso cuando se conoció la acusación contra el legislador y aquella primera defensa que ensayó Germán Kiczka hablando de una posible persecución. El fiscal contó detalles de la alerta internacional que señaló a Germán Kiczka y a su hermano Sebastián además de los datos sobre los allanamientos y la obtención de pruebas en computadoras y celulares cuyos IPs y cuentas de usuario estaban a nombre de los acusados. En la acusación, el fiscal Martín Rau calificó el material analizado y dijo sobre los videos encontrados en los teléfonos celulares “como papá, cuando los vi, me dolió en el alma. Don hechos aberrantes. Acá no tenemos un juicio político, sino una conducta criminal grave”.

En la prueba que analizó la Justicia hay al menos 600 videos con contenido de menores de edad y niños en situaciones de abuso sexual, violación y ultraje. Además encontraron intercambios de chats donde se habla específicamente de menores y de una “adicción”. Además. Sebastián Puerta tenía intercambios de mensajes donde hablaba de encuentros sexuales con menores y de situaciones de abuso en distintos lugares que fueron foco de investigación para la Justicia. Entre las pruebas analizadas están varios videos de internet donde Germán y su hermano Sebastián hacían un programa destinado a menores, sobre todo en pandemia, que los especialistas aseguran que funcionaba para la captación de posibles víctimas.

Durante el juicio se espera que declaren 67 testigos, entre los que está el diputado misionero Pedro Puerta hijo, quien fue el mentor político de Germán Kiczka. El legislador provincial fue señalado durante la investigación del caso ya que guardaba relación con alguno de los lugares allanados y se especuló que podría buscar la forma de no declarar, aunque fuentes cercanas a la investigación aseguran que “se presentará como uno más” aunque no detallaron cuándo será la presentación. Desde mañana, las audiencias serán privadas aunque desde el tribunal se conocerá un parte informativo terminada cada jornada.