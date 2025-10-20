Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo: "Está la esperanza de volver a ver a mis familiares desaparecidos"

A 48 años del comienzo de la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, El Destape se une a la campaña #SoyDeAbuelas para visibilizar la importancia de su trabajo. Actualmente, una de las referentes más importantes de la fundación es Buscarita Roa, quien se unió a la asociación tras la desaparición de su hijo José, su nuera Gertrudis y su nieta Claudia.

Buscarita se desempeña actualmente como vicepresidenta de la asociación y se ha convertido en una de las máximas referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, sumándose a la inagotable lucha que la fundación ha realizado por la memoria, la verdad y la justicia.

En diálogo con El Destape, la abuela de Plaza de Mayo destacó el valor que la fundación tiene para la búsqueda de las personas desaparecidas: "Cuando te vas encontrando a más personas que también tuvieron el mismo problema, te das cuenta que no te pasó a vos sola, yo creo que es un acompañamiento. Nos sentimos acompañadas, nos vimos juntas llorando, yendo a la justicia, a todos lados".

"Cuando a uno se le pierde un ser querido, es algo que queda en la cabeza por siempre. ¿Por qué se lo llevaron?, ¿Por qué no está? o ¿Por qué se perdió?, son preguntas que no tienen respuesta, porque nunca nadie nos dio respuesta a nosotros de lo que ha pasado", señaló Roa.

Actualmente, tanto el hijo como la nuera de Buscarita Roa se encuentran desaparecidos, a su vez, su nieta se encontraba desaparecida desde los 3 años y afortunadamente pudo reencontrarse con ella en el año 2000, lo que considera que "hizo un poco de reparación en la ausencia".

"En la vida de un padre o una madre es lo peor que le puede pasar. Cuando una persona se muere, uno lo vela, lo lleva al cementerio, lo llora, pero sabe que se murió. Nosotros no sabemos que pasó con nuestros hijos, si los mataron, si no los mataron, si los tiraron al río o al mar", remarcó la abuela.

Por último, Buscarita destacó la constancia de la lucha realizada por la fundación: "No se dejó nada por hacer. Nunca. Si esta desaparecido uno está con la idea de que lo puede encontrar, está la esperanza de un día poder volver a verlos. Es tenerlos presentes".

En cara de un nuevo aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, es fundamental recordar que la lucha por la identidad continúa. Es por este motivo que la alianza entre El Destape y Abuelas de Plaza de Mayo busca amplificar el mensaje y fortalecer los canales para que más personas se animen a dar el primer paso.

También recordá que podes colaborar con las Abuelas de Plaza de Mayo para que la lucha por la identidad continúe haciendo click aquí