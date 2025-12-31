Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

El calor no da tregua en Santa Fe y Rosario este miércoles 31 de diciembre. En el cierre del año, el clima se convierte en protagonista incómodo: altas temperaturas, sensaciones térmicas elevadas y un combo que activa alertas y recomendaciones sanitarias.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atraviesa un episodio de calor intenso que impacta de lleno en la vida cotidiana, la salud y la planificación de las celebraciones de fin de año.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En la ciudad de la bandera, el pronóstico para este miércoles 31 marca una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 25°. Durante la mañana el cielo se presenta mayormente nublado, con algo de sol hacia la tarde y sin probabilidad significativa de lluvias.

Pronóstico de Rosario.

El dato clave es la persistencia del calor durante la noche, con registros cercanos a los 30 grados, lo que dificulta el descanso y eleva el riesgo para personas mayores, niñas y niños, y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la capital provincial, la situación es similar: máxima prevista de 37 grados y mínima de 22° para este miércoles. El cielo alterna entre parcialmente nublado y despejado, sin lluvias en el horizonte inmediato.

Pronóstico de Santa Fe.

La combinación de altas temperaturas y humedad mantiene elevada la sensación térmica, un fenómeno recurrente en la región durante las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas.

¿Cuándo llega el alivio? Qué pasa jueves y viernes

El alivio podría llegar parcialmente el jueves 1° de enero, con un descenso en las mínimas (alrededor de 19° a 22°) pero máximas todavía altas, cercanas a los 35°. Para ese día se esperan tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y noche.

El viernes 2 mantendría temperaturas elevadas, aunque levemente más moderadas: 32° en Rosario y 34° en Santa Fe, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias relevantes.

Las recomendaciones de SMN para el clima del miércoles