Juan Andrés Zurvera, de 30 años, se hacía pasar ante sus familiares, amigos y clientes como un abogado ya recibido y perteneciente al fuero familiar y civil, sin haber finalizado sus estudios. El hombre con domicilio en la ciudad de Sunchales, ubicada en la provincia de Santa Fe, le exigía a sus clientes importantes sumas de dinero como honorarios por sus servicios. Sin embargo, todo era un engaño: el joven no solo no se recibió, sino que además tendría tan solo 13 materias aprobadas de la carrera de Derecho, menos de la mitad de las necesarias para graduarse. La suma del dinero estafado se estima en unos 54 millones de pesos.

El 18 de diciembre, el falso abogado fue detenido tras la denuncia realizada por uno de los damnificados, quien se percató de las mentiras de Zurvera. Los agentes de la Policía Federal encontraron al hombre en su supuesto estudio jurídico, el cual había montado en su lugar de residencia y procedieron a su detención.

La investigación tuvo su inicio a mediados de octubre, cuando uno de los damnificados presentó la denuncia contra el acusado. La misma incluye acusaciones por estafas reiteradas, agravadas por usurpación de título y falsificación de documentos. La figura a cargo de la causa es Guillermo Loyola, fiscal auxiliar de la Unidad Regional V del Ministerio Público de la Acusación santafesino, quien al recibir la denuncia ordenó una serie de tareas a partir de las cuales los investigadores lograron determinar la modalidad de estafa utilizada por el acusado. La misma se llevaba a cabo mediante la confección y utilización de oficios falsos, los cuales Zurvera utilizaba para reclamar sumas de dinero por supuestas cuotas alimentarias, embargos y otros conceptos.

La denuncia realizada por el damnificado consta que el sospechoso utilizaba oficios judiciales presuntamente apócrifos, los cuales carecían de medidas de seguridad y eran remitidos mediante correos electrónicos no oficiales del Poder Judicial.

Con estos oficios falsos, Zurvera contactaba a sus víctimas y les exigía elevadas sumas de dinero en concepto de honorarios; a su vez, durante la investigación, los oficiales pudieron corroborar que el imputado se desempeñaba con un título falso. Con todas estas pruebas recolectadas, el fiscal solicitó una orden de allanamiento del falso estudio jurídico, en el cual también se procedió a la detención del acusado.

Las audiencias de imputación a Zurvera

Luego de su captura, Juan Andrés Zurvera fue sometido a dos audiencias de imputación, siendo en la última en la que se quebró ante el fiscal.

Según la información que brindó el medio Rafaela Noticias, el acusado lloró frente al fiscal y relató su historia de frustraciones personales y familiares, las cuales derivaron en la estafa que realizó.

Por su parte, luego de las audiencias, habló ante los medios una de las víctimas de la estafa, quien sostuvo: "Este muchacho se creyó su propia mentira. No se imaginan el daño que nos ha causado enterarnos de este engaño. Sí, la plata la necesitamos, pero lo peor es la estafa emocional".

Por último, el fiscal Loyola imputó al acusado por un total de 10 hechos y el juez Javier Bottero dictó en su contra una prisión preventiva sin plazos.