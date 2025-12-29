Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El último lunes del año arranca con el clima como protagonista excluyente. Luego de un fin de semana de tormentas y alivio temporario, el calor retoma el control en la provincia de Santa Fe, con temperaturas que se disparan y consolidan un patrón veraniego intenso.

No se trata de un fenómeno aislado. Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vienen advirtiendo que los cierres de diciembre muestran cada vez con más frecuencia jornadas de calor persistente, sin precipitaciones y con alto impacto en la vida cotidiana, la salud y el consumo energético.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

En la ciudad de la bandera, el lunes 29 de diciembre se presenta sin probabilidad de lluvias (0%) y con cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 18°, pero la máxima escalará hasta los 35°, lo que convierte a la ciudad en uno de los puntos más calurosos de la región.

El calor se sentirá desde la mañana y se intensificará durante la tarde, con vientos leves del sector norte que no alcanzarán a mitigar la sensación térmica. Es importante tener presente que este tipo de jornadas secas y calurosas suelen amplificar el desgaste físico y aumentar el riesgo de golpes de calor.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

En la capital provincial, el panorama será algo más moderado en términos térmicos, aunque igualmente exigente. Para este lunes se espera una mínima de 17° y una máxima de 31°, también con 0% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día. La ausencia de nubosidad y la humedad residual del fin de semana generan un ambiente pesado, típico del litoral en verano.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este lunes

Hidratate de forma constante , aunque no sientas sed. El calor será sostenido, especialmente en Rosario, con máximas cercanas a los 35°.

, aunque no sientas sed. El calor será sostenido, especialmente en Rosario, con máximas cercanas a los 35°. Evitá la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas , el tramo más crítico por radiación y temperatura.

, el tramo más crítico por radiación y temperatura. Usá ropa liviana, clara y de algodón , que permita la ventilación y reduzca la sensación térmica.

, que permita la ventilación y reduzca la sensación térmica. Protector solar obligatorio, incluso si el cielo está parcialmente nublado.