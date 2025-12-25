Navidad trágica en Rosario: un hombre fue asesinado de un disparo en la madrugada

En medio de la ola de inseguridad y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro para hacerle frente a la problemática, los festejos de Navidad terminaron con una nueva muerte. Un hombre de 25 años, identificado como Milton Lucas Lobos, fue asesinado de un disparo durante la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió en la zona oeste alrededor de las 5.30, en calle Nazca al 7100, donde la víctima fue hallada gravemente herida y tendida en la vía pública. Según el parte policial, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar tras un aviso que alertaba sobre una persona inconsciente con una herida de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos encontraron al joven con una lesión en la zona lumbar y una vaina servida, aparentemente calibre 9 milímetros, en las inmediaciones. Según informó el medio AIRE, Lobos presentaba signos de haber ingerido alcohol y se encontraba en estado de confusión, por lo que no pudo brindar datos sobre lo ocurrido.

Minutos después, arribó una unidad del SIES, cuyo personal médico diagnosticó una herida de arma de fuego en la zona lumbar y dispuso el traslado urgente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Allí fue ingresado en estado crítico y derivado al quirófano.

No obstante, pese a los esfuerzos médicos, alrededor de las 9.20 se confirmó su fallecimiento. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia en turno, que investiga las circunstancias del ataque y trabaja para determinar cómo se produjo el homicidio y quiénes serían los responsables.

Accidente fatal en Santa Fe: un motociclista murió en la salida de la ciudad por Autopista

Un motociclista de 30 años murió tras un fuerte choque contra un SUV Renault Stepway que circulaba sobre calle Iturraspe rumbo a Autopista Santa Fe - Rosario. El accidente fatal se produjo a la madrugada.

El hecho se registró el 25 de diciembre pasada la medianoche, cuando el motociclista cruzaba por calle Gaboto y fue embestido por una SUV Renault Stepway que circulaba por Iturraspe mano a Rosario.

De acuerdo a la reseña oficial, efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) que se encontraban apostados en la zona escucharon un ruido de fuerte impacto y gritos. Al acercarse, constataron que se había producido un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta.

En el lugar, hallaron a un motociclista de 30 años, identificado como Ángel Nicolás Mendoza (30), tendido sobre el asfalto y en estado agónico. Se solicitó de inmediato una ambulancia, pero la víctima falleció a los pocos minutos a raíz de las graves lesiones sufridas.

Pericias y actuaciones judiciales

Se logró establecer que los vehículos involucrados fueron un automóvil Renault Stepway, conducido por R. J. (30 años), y una motocicleta Corven. Ambos rodados quedaron a más de 100 metros de distancia entre sí.

En el lugar trabajaron los peritos de la Policía de Investigaciones quienes realizaron el relevamiento en presencia de testigos. El examen médico del cuerpo determinó traumatismo de cráneo en la región occipital y lesiones en ambas piernas.

En cuanto al conductor del automóvil, se dispuso su traslado al Hospital José María Cullen para la extracción de sangre, como parte de las diligencias de rigor.