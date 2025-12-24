Proyectan "inundaciones locales": las provincias en la mira

Proyectan hasta 250 mm de agua en algunas zonas del país.

El meteorólogo Christian Garavaglia alertó por el registro de lluvias excesivas de 100 hasta 250 mm que se concentrarán en el norte de Argentina en las últimas jornadas de 2025.

De acuerdo a un artículo publicado en el sitio Meteored, la combinación de altas temperaturas y elevada humedad persistirán sin grandes modificaciones por varios días más en las provincias de aquella región, aunque los pulsos de inestabilidad serán recurrentes y podrían dar lugar a potenciales inundaciones locales ante la abundante caída de agua esperada.

"Se prevé un cierre de año muy inestable especialmente en las provincias del norte argentino, tanto de la región noroeste (NOA) como de la región noreste (NEA), en donde la alta frecuencia de eventos de tormenta podría dejar valores de lluvia acumulada muy significativos en pocos días, superando localmente los 200 mm", precisó.

¿Cuáles son las áreas en alerta por abundante caída de agua?

Con un sistema que afectará este miércoles 24 de Nochebuena en el norte del país, desde el viernes 26 el fenómeno tenderá a estacionarse, manteniendo la inestabilidad. En tanto, se prevé el avance de un frente frío entre el sábado 27 y el domingo 28 desde el centro.

"Se espera que en lo que resta del año, persista esta gran zona frontal estacionada sobre las provincias del noroeste y del noreste argentino", reiteró Garavaglia.

De esta manera, la combinación de altas temperaturas y contenido de humedad, la presencia de una zona frontal, y el paso de pequeñas perturbaciones en altura, serán los condimentos necesarios para que los pulsos de lluvias y tormentas aisladas continúen recurrentemente, pudiendo incrementar notablemente los valores de precipitaciones acumuladas hasta los primeros días de enero de 2026.

Pronóstico de anomalías climáticas en Argentina

El reporte semanal de anomalías publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una franja demarcada de precipitaciones por fuera de las habituales para el norte de La Rioja, centro de Catamarca y Salta y este de Jujuy, mientras que del otro extremo, Chaco, Formosa y Corrientes también tendrá regiones afectadas por las lluvias.