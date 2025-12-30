Trump advierte a Irán de un posible ataque e insta a Hamás a desarmarse

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su llegada a las reuniones en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

Por Andrea Shalal y Maayan Lubell ‍y Gram Slattery

PALM BEACH, FLORIDA, EEUU, 30 dic (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que Estados Unidos podría apoyar otro gran ataque contra Irán en caso ‍de que reanude la reconstrucción de ⁠sus programas de misiles balísticos o armas nucleares y advirtió a Hamás de graves consecuencias si no se desarma.

Hablando junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras una reunión en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, Trump insinuó que Teherán podría estar trabajando para restablecer sus programas de armamento tras un ataque masivo estadounidense en junio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"He estado leyendo que están construyendo armas y otras cosas, y si lo están haciendo, no están utilizando los sitios que destruimos, sino posiblemente sitios diferentes", dijo Trump a los periodistas durante una conferencia de prensa.

"Sabemos exactamente adónde van, qué están haciendo, y ‌espero que no lo estén haciendo porque no queremos gastar combustible en ⁠un B-2", añadió, en referencia al bombardero utilizado en ⁠el anterior ataque. "Es un viaje de 37 horas en ambos sentidos. No quiero malgastar mucho combustible".

Trump, que ha abordado la posibilidad de un acuerdo nuclear con Teherán en los últimos meses, dijo ‍que sus conversaciones con Netanyahu se centraron en avanzar en el frágil acuerdo de paz de Gaza que él negoció y a tratar las preocupaciones ⁠israelíes sobre Irán y sobre Hezbolá en Líbano.

Irán, ‌que libró una guerra de 12 días con Israel en junio, dijo la semana pasada que había realizado ejercicios con misiles por segunda vez este mes.

Netanyahu dijo la semana pasada que Israel no buscaba una confrontación con Irán, pero que estaba al tanto de las informaciones, y afirmó que comentaría las actividades de Teherán con Trump.

¿UNA SEGUNDA FASE EN GAZA?

Trump dijo ‌que quería pasar ‌a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás alcanzado en octubre tras dos años de combates en Gaza, una progresión que implica el despliegue de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en el enclave palestino.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de importantes incumplimientos ​del acuerdo y no parecen estar más cerca de aceptar los pasos mucho más difíciles previstos para la siguiente fase. Hamás, que se ha negado a desarmarse, está reafirmando su control mientras las tropas israelíes permanecen atrincheradas en aproximadamente la mitad del territorio.

Israel ha indicado que si Hamás no se desarma pacíficamente, reanudará las acciones militares para obligarle a hacerlo.

En sus declaraciones del lunes, Trump culpó al grupo miliciano de no haberse desarmado más rápidamente, argumentando que Israel había cumplido su parte del acuerdo ‍y advirtiendo de que Hamás se estaba exponiendo a graves consecuencias.

"Pagarán un alto precio", advirtió Trump cuando se le preguntó qué haría si Hamás no deponía las armas. Ya había hecho declaraciones similares en ocasiones anteriores durante los combates.

Netanyahu dijo este mes que Trump le había invitado a las conversaciones, mientras Washington presiona para establecer un Gobierno de transición para el enclave palestino en un contexto ​de reticencias israelíes a seguir adelante.

El despliegue de la fuerza de seguridad internacional fue ordenado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 17 de noviembre.

Aunque Washington ha mediado en tres alto ​el fuego en los que estaba implicado su aliado de siempre —entre Israel y Hamás, Israel y Irán, e Israel y Líbano—, Netanyahu teme que los enemigos de Israel reconstruyan ⁠sus fuerzas tras haber quedado considerablemente debilitadas en múltiples guerras.

Con información de Reuters