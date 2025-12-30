El Gobierno oficializó los aumentos en la tarifa de gas que regirán a partir de 2026

Aumento fuerte en las tarifas de gas.

El Gobierno nacional dispuso un aumento en las tarifas del gas natural que comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero de 2026, luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobara los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país.

La medida fue formalizada mediante las resoluciones 1009/2025 y 1012/2025, publicadas en el Boletín Oficial, que establecen los valores que regirán en cada área de concesión, incluidas compañías como Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A., responsables del suministro en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En particular, la resolución 1009/2025 habilitó los incrementos correspondientes a Metrogas S.A., con un esquema tarifario detallado por categoría de usuario y zona de prestación. Para la categoría R1, que comprende a los usuarios residenciales de menor consumo, el cargo quedó fijado en $3.514,29 para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en territorio bonaerense el valor asciende a $4.058,43. En el otro extremo del segmento residencial, el organismo estableció para la categoría R4, usuarios con el mayor nivel de consumo, un monto de $83.960,03 en Capital Federal y de $45.627,20 en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, la resolución 1012/2025 definió los nuevos ajustes tarifarios para Naturgy BAN S.A., incluidos en el anexo que acompaña la normativa, junto con una versión actualizada de las condiciones del servicio. En este caso, la categoría R1 en la zona norte de Buenos Aires quedó fijada en $2.876,99, mientras que la R4 ascendió a $30.807,68.

El esquema tarifario también contempla a los usuarios R2, de consumo intermedio, divididos en subcategorías según rangos de uso, así como a los usuarios R3, que corresponden a los residenciales de mayor consumo, también segmentados en distintas subcategorías. “Las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) se mantienen bonificaciones para usuarios residenciales de los niveles 2 y 3 (segmentación de subsidios) y que estas bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía”, subrayan ambas publicaciones.

En ese sentido, las resoluciones señalan: “En virtud de lo expuesto, corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios a aplicar por la Licenciataria, los cuales contemplarán los nuevos precios de gas en PIST, el siguiente escalón de la RQT, y la actualización tarifaria prevista en el Numeral 9.4.1.1 de las RBL”.

Asimismo, las distribuidoras deberán cumplir con lo dispuesto en la resolución 605/2025 del área de Energía, que fija los precios de referencia para la facturación y, en caso de corresponder, aplicar las bonificaciones establecidas en la resolución 24/2025 de la Secretaría de Energía, del 29 de enero de este año. De este modo, los usuarios verán reflejados en sus facturas los valores aprobados oficialmente y los eventuales descuentos previstos por la normativa vigente.

Las resoluciones del ENARGAS también aclaran que, si la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios se produce en medio de un período de facturación, se aplicará lo dispuesto en el punto 14 (k) del Reglamento de Servicio de Distribución, aprobado por el decreto 2255/92 y sus modificatorias. Ese apartado regula el prorrateo de los nuevos valores durante los períodos de transición, para garantizar una aplicación proporcional según los consumos.

La actualización tarifaria se enmarca en el proceso de revisión periódica previsto por la normativa vigente, que considera la evolución de los costos del servicio, la situación económica del sector y los lineamientos definidos por la Secretaría de Energía y el propio ENARGAS. El último ajuste en las tarifas había sido aplicado el 1° de diciembre.