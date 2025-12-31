Eurostar dice que reanuda los servicios ferroviarios, pero advierte de retrasos y cancelaciones

FOTO DE ARCHIVO: La gente usa una escalera mecánica en la estación Gare du Nord, después de que Eurostar anunciara un problema de suministro eléctrico en el Eurotúnel que une Reino Unido y Francia, en París, Francia

Eurostar anunció que reanudará todos sus servicios ‍a través ⁠del Canal de la Mancha el miércoles, pero advirtió de que podría haber retrasos y cancelaciones de última hora, después de que un fallo en el suministro ‌eléctrico suspendiera los ⁠viajes en tren ⁠durante gran parte del martes.

La interrupción, causada por un fallo ‍en la fuente de alimentación del sistema, ⁠trastornó el martes ‌los planes de miles de pasajeros en Londres, París, Bruselas y Ámsterdam durante una de las semanas ‌de ‌mayor afluencia de viajeros del año.

En un comunicado publicado en su página web el miércoles ​por la mañana, el operador de trenes de alta velocidad Eurostar dijo: "Los servicios se reanudaron hoy después de un problema eléctrico en el ‍túnel del Canal ayer y otros problemas con la infraestructura ferroviaria durante la noche".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tenemos previsto prestar todos nuestros ​servicios hoy, pero debido a las repercusiones puede haber algunos ​retrasos y posibles cancelaciones de última hora", afirmó.

(Información ⁠de Dominique Vidalon; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)