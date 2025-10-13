“Abuelas son ellos también”: el área clave de contención de nietos y nietas restituidos

Con motivo de los 48 años de lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, El Destape se suma a la campaña #SoyDeAbuelas para visibilizar la importancia de su trabajo. Una de las herramientas más importantes de la fundación es llevada a cabo por el Área de Fortalecimiento Sociovincular, la cual ofrece una red de contención institucional a las nietas y los nietos restituidos y a las familias que mantienen la búsqueda.

Esta área fue creada en el año 2015 y tiene como eje central la vinculación entre la fundación y las familias, no solo de las abuelas, sino también de todo el grupo familiar.

Micaela Duarte, estudiante de trabajo social e integrante del área social de Abuelas de Plaza de Mayo, explica: "El proceso de restitución es complejo, no sólo para quien recupera su identidad, sino por ejemplo, para la familia que los busca". A su vez, agrega: "Nosotros acudimos al equipo de psicólogos y psicólogas, para que puedan hacer un acompañamiento individual de quien lo necesite".

Existen muchas generaciones nuevas que fueron naciendo en los 48 años desde que empezó la lucha de las abuelas. Esta área busca que esas generaciones puedan sumarse, sentirse parte de la fundación y fortalecer la búsqueda.

"Sirve como un multiplicador para el afuera, también para quien no tiene familiares desaparecidos pero quiera comprometerse y sumarse con la causa. Es una búsqueda colectiva", sostiene Duarte.

Por su parte, Gustavo Viviani, otro de los integrantes del área social de Abuelas de Plaza de Mayo, señala: "Son muchas intervenciones que tienen que ver con el lazo afectivo y el lazo político, en el sentido de que sean protagonistas de la búsqueda también. Abuelas son ellos también".

La web de Abuelas de Plaza de Mayo indica que el Área de Fortalecimiento Sociovincular “ofrece una red de contención institucional a las nietas y los nietos restituidos y a las familias que mantienen la búsqueda, a partir de la atención a distintas problemáticas y necesidades. Además, promueve un espacio de encuentro y reflexión sobre la construcción de identidad".

Nos encontramos en camino a un nuevo aniversario de la fundación Abuelas, por lo que es fundamental rememorar que la lucha por la identidad continúa.

