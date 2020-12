El pastor antiderechos Gabriel Flores Ciani lanzó un penoso argumento en plena sesión que lo dejó expuesto a favor del aborto. Afirmó sin tapujos: "No hay cerebro en la púber, en la adolescente. No hay capacidad de elaboración a esa altura de la vida para tomar esa decisión".

Desde las redes sociales salieron a cruzarlo con una lluvia de tuits. Quienes están a favor del aborto le respondieron, entre otros mensajes que le hicieron llegar: "Clarísimo: un feto tiene actividad neuronal avanzada pero una niña-adolescente es una ameba que es mejor que materne y no aborte".

Flores Ciani dijo entre otros conceptos: "La mujer va a tener daños profundos emocionales, el cerebro está preparado para aceptar la maternidad". Así arrancó. Este pastor expuso hoy en la Reunión Plenaria de las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Postaborto.

Siguió: "El neurodesarrollo de un niño, de un púber, el cerebro de una púber, no está preparado para tomar una decisión de la magnitud de abortar. No está preparada la joven", afirmó Flores Ciani.

Y cerró su concepto: "No hay cerebro en la púber, en la adolescente. Es empujada por el entorno, no hay capacidad de elaboración a esa altura de la vida. El lóbulo frontal, que es el encargado de la razón, de la moral, no está completamente armado", dijo.

"Un púber está apenas conectado neuronalmente en su sistema emocional. De tal manera entonces que una joven no está preparada, no tiene la capacidad para tomar esa decisión", concluyó el pastor celeste.