El 74% de las mujeres de la Generación Z quiere tener hijos, pero la mayoría no conoce su fertilidad.

Un estudio difundido por la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) reveló datos preocupantes. Si bien el 74% de las mujeres de la generación Z, es decir, entre 18 y 27 años, desean ser madres en un futuro, el 59% reconoce sentirse poco informada sobre fertilidad y el 69% manifiesta preocupación por su capacidad reproductiva futura.

Según explican los especialistas, los resultados revelan una realidad que cada vez es más frecuente. Aunque el interés por planificar el futuro forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones, la información vinculada a fertilidad, edad reproductiva y salud reproductiva continúa siendo limitada.

La mayoría de las mujeres de la Generación Z desconoce sobre fertilidad.

En este sentido, el relevamiento también detectó brechas de conocimiento sobre aspectos clave de la fertilidad femenina. Esto quiere decir que, si bien la mayoría de las encuestadas identificó correctamente la etapa de máxima fertilidad, muchas desconocían cuándo comienza el descenso natural asociado a la edad o sobreestimaban las posibilidades que ofrecen los tratamientos de reproducción asistida para compensar el paso del tiempo.

Al respecto, el Dr. Agustín Pasqualini, Presidente de SAMeR (M.N. 102.009), explica: "Las nuevas generaciones están mucho más informadas sobre múltiples aspectos de su salud y de sus proyectos de vida, pero la fertilidad todavía no forma parte de esas conversaciones tempranas. Muchas mujeres comienzan a buscar información cuando ya están pensando en un embarazo, cuando lo ideal sería conocer estos temas varios años antes para poder tomar decisiones con mayor libertad".

Informarse sobre fertilidad no significa forman una familia inmediatamente

Los especialistas ponen el énfasis en que hablar de fertilidad no implica necesariamente hablar de maternidad inmediata. Sino que, el objetivo es que las mujeres cuenten con información confiable que les permita comprender cómo evoluciona la fertilidad a lo largo del tiempo y qué herramientas existen para planificar su futuro reproductivo.

Es en este punto que entran en juego conceptos como reserva ovárica, edad reproductiva o preservación de fertilidad. Estos suelen ser desconocidos para muchas mujeres jóvenes, a pesar de que pueden aportar información valiosa para quienes desean postergar la maternidad por motivos personales, profesionales o económicos.

"Hoy contamos con más herramientas diagnósticas y opciones para acompañar los distintos proyectos reproductivos. Sin embargo, ninguna tecnología reemplaza el valor de la información temprana. Conocer cómo funciona la fertilidad y cuáles son los factores que pueden influir en ella permite reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas sobre el futuro", informa el Dr. Fabián Lorenzo, Vicepresidente de SAMeR (M.N. 80.117).

En el marco del Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, este problema cobra aún más relevancia. Es importante comenzar a incorporar la salud reproductiva a las conversaciones de prevención y cuidado integral. Así como las nuevas generaciones planifican estudios, trabajo, viajes o proyectos económicos, los especialistas invitan a estas a conocer aspectos básicos sobre fertilidad.