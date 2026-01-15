Una alerta nacional recorre el país en la búsqueda de Constanza Alexia Baravalle Vidal, una adolescente de 15 años desaparecida en la provincia de Córdoba. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este martes todos los protocolos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), con el objetivo prioritario de movilizar a las fuerzas de seguridad en todo el territorio y evitar que la joven pueda salir del país .







La desaparición se produjo en la medianoche del domingo 11 de enero, cuando Constanza salió de su domicilio en la ciudad de Río Tercero. Su familia perdió todo contacto con ella a partir de ese momento, y la preocupación escaló rápidamente cuando la adolescente dejó de responder a los llamados telefónicos . Fue su abuela quien, ante la falta de noticias, realizó la denuncia formal que activó la investigación judicial.

La pista crucial: aparece a 100 kilómetros de su casa

Mientras los investigadores rastreaban sus últimos pasos, una pista crucial y alarmante surgió de las cámaras de seguridad. Según informaron fuentes policiales, las últimas imágenes de Constanza fueron captadas en el centro de la ciudad de Córdoba, la capital provincial . Este hallazgo sitúa a la adolescente a aproximadamente 100 kilómetros de distancia de su hogar en Río Tercero, un desplazamiento significativo que centra los esfuerzos de la pesquisa.

Anteriormente, testigos la habían visto en la terminal de ómnibus de Río Tercero, lo que sugiere que habría viajado hasta la capital . La investigación está ahora bajo la responsabilidad conjunta de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero y la Fiscalía de Distrito Uno de Córdoba, que trabajan para reconstruir su recorrido y determinar las circunstancias del viaje .

Descripción física para facilitar la búsqueda ciudadana

Para potenciar la difusión y el reconocimiento, las autoridades difundieron una descripción física detallada de Constanza :

Edad : 15 años.

Altura : 1,55 metros.

Contextura : Robusta.

Apariencia : Tez blanca, ojos marrones, cabello lacio y negro .

Vestimenta: Al momento de su desaparición, llevaba pantalón y remera negra.









Un llamado urgente a la colaboración de toda la sociedad

Ante la gravedad de la situación, familiares y fiscales hacen un llamado urgente a la colaboración pública. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser crucial para encontrar a Constanza sana y salva.

Las vías de contacto para aportar información son:

Llamar al número de emergencias 911 .

Comunicarse directamente con la Fiscalía de Instrucción del 1° turno de Río Tercero.

La activación de la alerta Sifebu implica que todas las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura) están notificadas y realizan controles en terminales, aeropuertos y pasos fronterizos. La comunidad de Río Tercero y la provincia entera se han volcado a compartir su foto en redes sociales, en una muestra de solidaridad y esperanza por su pronta aparición.

Otro caso resonante: el hallazgo de Tania Suárez tras 48 horas de angustia

Mientras la búsqueda de Constanza se intensifica, la provincia de Córdoba aún se repone del impacto generado por otro caso que terminó con un desenlace afortunado, pero que dejó al descubierto los graves riesgos de la violencia de género y los encuentros con desconocidos.

Tania Suárez, una mujer de 35 años, fue encontrada con vida el pasado martes en un terreno baldío de La Cumbre, luego de permanecer desaparecida durante 48 horas. El hallazgo fue estremecedor: la víctima fue localizada envuelta en dos bolsas de consorcio, con las manos y los pies atados con cinta adhesiva, golpeada y con una media en la boca. Junto a ella, se encontró su cartera, y en su interior, el rollo de cinta utilizado para inmovilizarla.

Según pudo relatar a su hermana y al personal médico, Tania fue golpeada y, en un momento del ataque, fingió estar muerta para lograr que cesara la agresión y poder sobrevivir. También contó que sus agresores destruyeron su teléfono celular. Fuentes de la investigación avanzan que la mujer habría sido drogada, hipótesis que se alinea con los últimos mensajes que envió, en los que alertaba sobre una bebida con "gusto a mierda" que le ofrecieron.

Una cita por redes sociales que derivó en pesadilla

El calvario de Tania comenzó el domingo, cuando salió de su casa en el barrio Argüello Norte de la ciudad de Córdoba para encontrarse con un hombre al que había conocido a través de Facebook Parejas. Durante la cita en el Parque Sarmiento, la mujer mantuvo un contacto constante por chat con su hija y su hermana, transmitiendo su creciente desconfianza.

En sus mensajes, llegó a advertir: "Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen", en alusión al violador serial Marcelo Sajen. Más tarde, escribió: "Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso". El último mensaje alertó sobre la bebida de sabor extraño; después, el silencio fue total.

El caso de Tania Suárez, sumado a la desaparición de Constanza Baravalle, genera una profunda preocupación en Córdoba y funciona como una cruda advertencia sobre los peligros latentes. Las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones al concertar encuentros con personas desconocidas, compartir la ubicación en tiempo real con familiares de confianza y prestar atención a las señales de alerta.