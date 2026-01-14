Contrabandeaban autos de lujo y los alquilaban a famosos: hay dos detenidos

Una sofisticada banda dedicada al contrabando de automóviles de alta gama fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La investigación, liderada por la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad, dejó al descubierto un esquema que utilizaba vehículos de lujo contrabandeados —como Ford Mustang y Chevrolet Camaro— para su alquiler en producciones audiovisuales y videoclips de artistas de gran repercusión, entre los que se encuentran La Joaqui, L-Gante y Eugenia "La China" Suárez.

Como resultado del operativo, se logró la detención de dos ciudadanos argentinos, que permanecen incomunicados a disposición de la Justicia Federal. Además, se incautaron cuatro automóviles de lujo con matrícula paraguaya, una camioneta Toyota SW4 radicada en Argentina, 30 millones de pesos en efectivo, USD 20.000 y un arma de fuego calibre 9 milímetros sin documentación.

El valor total de los vehículos secuestrados, según indicaron fuentes oficales, supera ampliamente los 500 millones de pesos.

El modus operandi: un fraude al Régimen de Turismo del Mercosur

El corazón del esquema ilegal, detectado inicialmente por agentes de la Aduana de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, consistía en burlar el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Este sistema permite el ingreso temporal de automóviles para ciudadanos de países miembros que visitan otro como turistas.

La banda aprovechaba esta normativa de la siguiente manera: ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos de alta gama a la Argentina, declarando ante las autoridades aduaneras que su propósito era exclusivamente turístico. Sin embargo, una vez cumplido el plazo de la supuesta visita, estos "turistas" retornaban a Paraguay sin los automóviles.

Los rodados, formalmente radicados en el país vecino, quedaban en territorio argentino a disposición de los verdaderos dueños de la organización, quienes los utilizaban con fines comerciales sin haber pagado los impuestos de importación correspondientes, que en estos casos representan sumas millonarias.

Autos de lujo, redes sociales y un negocio millonario con el espectáculo

Los dos detenidos, identificados como líderes de la organización, mantenían un perfil muy activo y ostentoso en redes sociales. Desde allí, no solo promocionaban los autos, sino que los ofrecían abiertamente para su alquiler. Uno de ellos se presentaba como titular de una productora de "eventos multitudinarios", aunque las investigaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) determinaron que no registraba actividad económica declarada que justificara el movimiento de semejantes bienes.





Su clientela era de alto perfil. Los vehículos incautados —cuya valuación individual supera los 100 millones de pesos— fueron utilizados en videoclips de artistas de gran popularidad como La Joaqui, L-Gante y La China Suárez.

Además eran alquilados para otras producciones audiovisuales, fotográficas y eventos exclusivos. Este vínculo con la industria del entretenimiento convertía al negocio ilegal en un proveedor de "utilería de lujo" para el espectáculo, mezclando el contrabando con el mundo del show business.

Ahora el caso es investigado como contrabando agravado, una figura grave contemplada en el artículo 865 del Código Aduanero. Este delito, que implica la importación o exportación clandestina de mercadería, puede acarrear penas de hasta 10 años de prisión para los responsables, especialmente cuando se trata de organizaciones delictivas y montos de gran valor.

La causa está a cargo del fiscal federal Marcelo Bernachea, de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, y cuenta con la intervención del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo Cardozo, quien autorizó los allanamientos. Las pesquisas, que se remontan al menos hasta 2023, continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones a medida que se analice la documentación incautada y se trace el origen de los fondos.

El desbaratamiento de la banda fue el resultado de un operativo conjunto y simultáneo de gran complejidad. Autorizado por la Justicia Federal, se ejecutaron cinco allanamientos en distintos puntos del AMBA con la participación coordinada de múltiples fuerzas: la Dirección General de Aduanas, la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Migraciones.

La amplitud de organismos intervinientes refleja las múltiples aristas ilegales del esquema, que iban más allá del contrabando: incluían evasión fiscal (por la no declaración de ingresos), tenencia irregular de armas y la posible falsificación de dinero, ya que también se incautaron 1.300 dólares presuntamente falsos. La investigación busca ahora determinar si este modus operandi se replicaba con otros vehículos o si existen más personas involucradas en la red que traficaba lujo evadiendo la ley.