EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 15 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 26 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 15 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 15 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 1373

  • 1: 1373
  • 2: 0153
  • 3: 9599
  • 4: 2037
  • 5: 9913
  • 6: 5305
  • 7: 0872
  • 8: 4855
  • 9: 2017
  • 10: 4708
  • 11: 9806
  • 12: 8317
  • 13: 8473
  • 14: 1973
  • 15: 8420
  • 16: 3046
  • 17: 9278
  • 18: 2948
  • 19: 7845
  • 20: 0981

Letras de la Nacional: HMNV

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 5273
  • 2: 0513
  • 3: 4836
  • 4: 6842
  • 5: 6234
  • 6: 7284
  • 7: 1950
  • 8: 2106
  • 9: 7588
  • 10: 2672
  • 11: 9588
  • 12: 9636
  • 13: 0402
  • 14: 6793
  • 15: 1693
  • 16: 1364
  • 17: 0834
  • 18: 3170
  • 19: 9715
  • 20: 6940

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 4996
  • 2: 0979
  • 3: 1170
  • 4: 7188
  • 5: 4487
  • 6: 3586
  • 7: 7492
  • 8: 3086
  • 9: 4231
  • 10: 2682
  • 11: 0999
  • 12: 4744
  • 13: 2691
  • 14: 0309
  • 15: 2769
  • 16: 0719
  • 17: 5449
  • 18: 2847
  • 19: 8047
  • 20: 5416

Letras de la Nacional: GKLZ

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 0658
  • 2: 7872
  • 3: 4099
  • 4: 0542
  • 5: 8267
  • 6: 3542
  • 7: 4812
  • 8: 6429
  • 9: 8953
  • 10: 7666
  • 11: 9842
  • 12: 8132
  • 13: 7942
  • 14: 5721
  • 15: 5348
  • 16: 4971
  • 17: 8744
  • 18: 8123
  • 19: 3634
  • 20: 1297

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas