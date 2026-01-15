La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 15 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 15 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 26 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 15 de enero de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 1373
- 1: 1373
- 2: 0153
- 3: 9599
- 4: 2037
- 5: 9913
- 6: 5305
- 7: 0872
- 8: 4855
- 9: 2017
- 10: 4708
- 11: 9806
- 12: 8317
- 13: 8473
- 14: 1973
- 15: 8420
- 16: 3046
- 17: 9278
- 18: 2948
- 19: 7845
- 20: 0981
Letras de la Nacional: HMNV
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
- 1: 5273
- 2: 0513
- 3: 4836
- 4: 6842
- 5: 6234
- 6: 7284
- 7: 1950
- 8: 2106
- 9: 7588
- 10: 2672
- 11: 9588
- 12: 9636
- 13: 0402
- 14: 6793
- 15: 1693
- 16: 1364
- 17: 0834
- 18: 3170
- 19: 9715
- 20: 6940
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 4996
- 2: 0979
- 3: 1170
- 4: 7188
- 5: 4487
- 6: 3586
- 7: 7492
- 8: 3086
- 9: 4231
- 10: 2682
- 11: 0999
- 12: 4744
- 13: 2691
- 14: 0309
- 15: 2769
- 16: 0719
- 17: 5449
- 18: 2847
- 19: 8047
- 20: 5416
Letras de la Nacional: GKLZ
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 0658
- 2: 7872
- 3: 4099
- 4: 0542
- 5: 8267
- 6: 3542
- 7: 4812
- 8: 6429
- 9: 8953
- 10: 7666
- 11: 9842
- 12: 8132
- 13: 7942
- 14: 5721
- 15: 5348
- 16: 4971
- 17: 8744
- 18: 8123
- 19: 3634
- 20: 1297
Trending
Las más vistas