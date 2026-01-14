Marruecos vs. Nigeria por la Copa Africana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Marruecos y Nigeria se enfrentarán en la Copa Africana de Naciones buscando un lugar en la gran final, en lo que será un partido realmente imperdible. Los Leones del Atlas llega con una racha impresionante de tres victorias consecutivas sin recibir goles, mientras que las Super Águilas viene de barrer a Argelia 2-0 en cuartos con Victor Osimhen como gran protagonista.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Marruecos y Nigeria, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Marruecos y Nigeria?

Marruecos y Nigeria se enfrentan este miércoles 14 de enero a las 17 horas de Argentina en el Prince Moulay Stadium de Rabat, Marruecos. El partido será transmitido por Claro Sports a través de YouTube y definirá al segundo finalista de la Copa Africana de Naciones.

Los Leones del Atlas llegan con el viento a favor tras una campaña sensacional. En cuartos de final aplastaron 2-0 a Camerún con goles de Brahim Díaz al 26' y de Ismael Saibari al 74', alcanzando su primera semifinal desde 2004. El delantero del Real Madrid es la gran figura del torneo con cinco goles en el recorrido, y el equipo viene de ganar tres partidos seguidos sin recibir un solo gol.

Bajo la conducción de Walid Regragui, la selección marroquí se ha convertido en candidata firme al título. El equipo combina solidez defensiva con una ofensiva letal liderada por Brahim Díaz y Achraf Hakimi (PSG) llegando desde el lateral derecho. El factor localía juega a su favor, y el estadio de Rabat será una caldera en busca de la primera final desde que levantaron la copa en 1976.

Del otro lado, las Súper Águilas vienen de demoler 2-0 a Argelia en cuartos de final con una actuación brillante de Victor Osimhen. El delantero marcó un gol de cabeza tras un centro de Bruno Onyemaechi y asistió a Adams para el segundo tanto al minuto 57. Nigeria es el máximo goleador del torneo con 14 conquistas en cinco partidos, concediendo apenas cuatro y manteniendo dos vallas invictas.

El técnico Eric Chelle tiene una preocupación importante: Wilfred Ndidi no jugará esta semifinal, y se espera que Raphael Onyedika del Club Brugge lo reemplace en el mediocampo. Además, Bright Osayi-Samuel salió lesionado en el cierre del partido ante Argelia, por lo que Igoh Ogbu podría arrancar en el lateral. La buena noticia es que Victor Osimhen recibiría la cinta de capitán en este compromiso crucial.

El historial favorece a Marruecos. En 11 enfrentamientos entre ambos, los norteafricanos ganaron seis, perdieron tres y empataron dos. En Copa Africana específicamente, se cruzaron cinco veces con tres triunfos marroquíes y dos nigerianos. El último antecedente en semifinales data de 1980, cuando Nigeria ganó 1-0 con gol de Felix Owolabi y terminó levantando su primer título continental. Han pasado 22 años desde su último cruce en este torneo.

Formaciones probables de Marruecos y Nigeria

Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Bilal El Khannouss, Amir Richardson; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Abdessamad Ezzalzouli; Ayoub El Kaabi. DT: Walid Regragui.

Nigeria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Zaidu Onyemaechi; Frank Onyeka, Raphael Onyedika, Alex Iwobi; Ademola Lookman, Victor Osimhen, Akor Adams. DT: Eric Chelle.

Marruecos mantendrá su esquema 4-2-3-1 que le ha dado excelentes resultados en el torneo. Walid Regragui no tiene lesionados ni suspendidos, por lo que repetirá el once que viene funcionando. Brahim Díaz será el enlace entre mediocampo y ataque, secundado por Achraf Hakimi en el lateral y Ayoub El Kaabi como referencia de área. La solidez defensiva con Nayef Aguerd y Adam Masina será clave para frenar a Osimhen.

Nigeria planteará un 4-3-3 con Osimhen como punta y Ademola Lookman más Samuel Adams en las bandas. La gran baja es Wilfred Ndidi en el mediocampo, quien será reemplazado por Raphael Onyedika. Bright Osayi-Samuel es duda en el lateral derecho tras salir lesionado ante Argelia, y de no estar disponible ingresaría Igoh Ogbu. El desafío de Eric Chelle será mantener la solidez defensiva sin Ndidi y aprovechar la potencia ofensiva de Osimhen, Lookman e Iwobi.

Marruecos vs. Nigeria: ficha técnica