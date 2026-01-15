Por primera vez, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que chocó con una UTV en Pinamar e hirió gravemente a un niño de 8 años, se expresó públicamente a través de sus redes sociales. Se trata de Manuel Molinari, un empresario oriundo de Junín que está siendo investigado por lesiones culposas mientras el pequeño Bastian lucha por su vida en terapia intensiva.

Según Noticias Argentinas, a través de sus redes sociales, Molinari agradeció las muestras de apoyo y pidió por la recuperación del menor, Bastián Jerez, quien continúa internado en grave estado.

El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, confirmó que al momento del impacto Bastián estaba en el UTV con dos adultos y dos niñas más. Además, especificó que los vehículos chocaron de frente, pero todos los demás detalles están sujetos al avance de la investigación.

El mensaje del conductor de la Amarok en Instagram

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y me han manifestado su preocupación por lo ocurrido”, expresó el conductor de la Amarok que chocó con una UTV en Pinamar. En el mensaje, el hombre también reconoció estar atravesando un momento difícil, pero remarcó que lo importante en este momento "es la salud del niño”.

En esa línea, Molinari pidió “prudencia, respeto y, sobre todo, oraciones por él y su familia”. Además expresó que tiene confianza en el proceso judicial: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

Mientras la Justicia lleva adelante la investigación para determinar qué pasó en La Frontera y que responsabilidades les caben a los involucrados, la madre de Bastián también se manifestó públicamente y aseguró que el responsable del choque fue Molinari. Ambos vehículos, la UTV y la Amarok, fueron secuestrados por orden judicial y serán sometidos a pericias técnicas.

En el último parte médico, publicado a las 8 de la mañana de este jueves 15 de enero, se informó que Bastian se encuentra "en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal". Asimismo, aseguraron que desde el miércoles no requiere medicación para sostener la presión arterial; aunque continúa en terapia intensiva y bajo monitoreo.

Qué es un UTV

De acuerdo a su definición, se trata de un "Vehículo Todo Terreno" y luce como un coche robusto, de no muy gran tamaño. En general, este tipo de vehículo se utiliza para tareas de trabajo rural o para desplazamiento en zonas de playas o terrenos complejos.

Aunque a menudo se lo confunde con los cuatriciclos, los UTV se diferencian por contar con asientos lado a lado, volante, pedales, jaula antivuelcos y cinturones de seguridad, lo que le brinda a los pasajeros mayor estabilidad y protección.

Estos vehículos poseen capacidad de carga y remolque, lo que permite transportar herramientas, suministros y distintos tipos de equipamiento. Esta es una de las características que los vuelven especialmente versátiles.