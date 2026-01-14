Trump vs inmigrantes: anuló el procesamiento de visas de ciudadanos de 75 países

Mientras crecen las denuncias por razias y detenciones de fuerzas policiales a inmigrantes en distintas ciudades de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de los procesamientos de visas para 75 países porque sus ciudadanos "extraen riqueza de los estadounidenses" al residir en el país. Entre los países suspendidos están Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay.

"El Departamento de Estado pausará el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países cuyos migrantes reciben bienestar de los estadounidenses a tasas inaceptables. La suspensión permanecerá activa hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza de los estadounidenses", anunció el Departamento de Estado en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo