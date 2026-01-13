Tras el asesinato de una mujer a manos de un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una represión en Minneapolis, Minnesota, se multiplican las denuncias de nuevas razias y detenciones arbitrarias en distintos barrios de ciudades de Estados Unidos. Mientras el gobierno de Donald Trump volvió a defender el accionar de la fuerza federal al afirmar que tiene "inmunidad absoluta", dos estados denunciaron a la Casa Blanca porque, sostuvieron, los agentes "aterrorizan agresivamente" a las comunidades.

En redes sociales se viralizaron imágenes de distintos operativos de ICE similares al procedimiento que terminó con la vida de Renee Good, una mujer de 37 años asesinada a disparos dentro de su vehículo en Minneapolis. Según el medio local Chicago Tribune, una residente de Saint Paul, la capital de Minnesota, afirmó que agentes federales golpearon la puerta de su casa la semana pasada y le pidieron que identificara hogares hmong y asiáticos en su vecindario. “Me preguntaron específicamente si sabía dónde vivían las familias hmong en mi calle y en el barrio”. contó la vecina.

En otro video que trascendió el domingo pasado se ve como otros miembros de ICE se retiran del patio delantero de una vivienda, imágenes que un usuario lo calificó como el inicio de "redadas casa por casa", que estaría llevando adelante el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

En tanto, otra residente de Minnesota publicó un video en que una repartidora de una aplicación ingresó a su domicilio para refugiarse de un operativo de ICE. En las imágenes se ve cómo, la repartidora, entre lágrimas, pidió que la dejara entrar a su casa porque si la deportaban, dejaría sola a sus dos hijas que la esperaban en su casa. Los agentes se colocaron fuera de su casa mostrando armas, con la dueña gritando que no los dejaría ingresar.

Incluso denuncian que el operativo de la policía migratoria llegó a supermercados de la cadena Target, donde la semana pasada fueron detenidos dos empleados que estaban en sus puestos de trabajo. "¡Soy literalmente ciudadano estadounidense!", gritó uno mientras lo escoltaban a una camioneta, según informó The Wall Street Journal.

En redes el video de la detención circuló con rapidez y provocó indignación de vecinos hasta dirigentes opositores que cuestionan el accionar policial. “¿Qué ciudadano estadounidense quiere ir de compras un domingo y ver hombres armados y enmascarados caminando por ahí? Un Target un domingo por la mañana no es una zona de guerra. Tratarlo como si lo fuera crea la tensión que vemos acá”, planteó el senador Ruben Gallego en su cuenta de X.

La justificación de Trump y las denuncias en su contra

El líder republicano volvió a referirse al accionar de ICE que terminó con el asesinato de la mujer la semana pasada. “Como mínimo, esa mujer fue muy muy irrespetuosa con las fuerzas del orden”, dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial. En esa línea, el mandatario afirmó que Renee Good "atropelló" al agente que luego la asesinó. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, James David Vance, aseguró que las fuerzas de seguridad tienen "inmunidad absoluta".

Cuando un periodista le preguntó si creía que era necesaria la fuerza letal en este caso, Trump planteó: “Fue una gran falta de respeto a las fuerzas del orden. La mujer y su amiga fueron muy irrespetuosas con las fuerzas del orden”.

En este contexto, los estados de Minnesota e Illinois presentaron denuncias contra la administración federal, argumentando que los procedimientos del ICE "aterrorizan" a la comunidad. “Hemos visto con horror cómo agentes federales sin control han atacado y aterrorizado agresivamente a nuestras comunidades y vecindarios en Illinois, socavando los derechos constitucionales y amenazando la seguridad pública”, declaró el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker.

Según la cadena CNN, las demandas fueron presentadas contra el Departamento de Seguridad Nacional y la secretaria Kristi Noem, así como contra agencias dependientes, incluidas ICE, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Las "tácticas ilegales y violentas han perturbado la vida y socavado las libertades y los derechos de propiedad de las personas", e impidieron que Illinois y Chicago implementen las políticas que sus ciudadanos desean, afirma la demanda.