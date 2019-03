Finalmente y en lo que podría ser su última apertura de sesiones en el Congreso, Mauricio Macri se retractó y reconoció que mintió con su frase más famosa repetida en los últimos años.

"Lo peor ya pasó", había dicho Macri los años anteriores para poner paños fríos sobre la situación económica del país.

Embed

Hoy se autodesmintió y afirmó: "A mí me dirán 'yo estoy peor que hace unos años', 'todo me cuesta más' y algunos me recordaran que dije 'lo peor ya pasó' y tienen razón". Pero luego intentó justificarse con que el país "avanzó como nunca antes".

Macri reconoció así que lo peor no pasó para el país ni había pasado en su momento. Esta vez no hizo referencia a que lo peor ya pasó.