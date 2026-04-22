De cuánto es la jubilación mínima en mayo 2026: esto cobran los jubilados

La ANSES aplicará en mayo de 2026 una nueva actualización sobre jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, en línea con el mecanismo de movilidad vigente que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. De esta manera, los haberes previsionales volverán a incrementarse en el quinto mes del año.

El ajuste previsto para mayo será del 3,38%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo. Con esta suba, se modifican los montos de la jubilación mínima, la jubilación máxima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

De cuánto es la jubilación mínima en mayo 2026

Con el incremento confirmado, la jubilación mínima quedará establecida en $393.174,10. Ese monto corresponde al haber básico mensual sin adicionales y será el piso previsional para quienes integran el sistema nacional administrado por ANSES.

A su vez, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el ingreso total de bolsillo para ese grupo alcanzará los $463.174,10 durante mayo.

El refuerzo previsional continúa congelado en ese valor desde hace más de dos años, por lo que su peso real dentro del ingreso mensual se fue reduciendo frente al avance de la inflación.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en mayo

Con la actualización del 3,38%, los montos previstos para mayo quedan de la siguiente manera:

Tipo de prestación Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $393.174,10 $70.000 $463.174,10 Jubilación máxima $2.645.689,40 — $2.645.689,40 PUAM $314.539,27 $70.000 $384.539,27 PNC por invalidez o vejez $275.221,87 $70.000 $345.221,87

En el caso de la jubilación máxima, no se adiciona bono, ya que el refuerzo está destinado a sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional.

Qué pasa con la PUAM y las pensiones

La Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también se ajustará con el nuevo porcentaje y pasará a $314.539,27. Con el bono extraordinario incluido, quienes cobran esta prestación percibirán $384.539,27.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $275.221,87. Sumando el refuerzo mensual de $70.000, el total llegará a $345.221,87. También se actualizan otras pensiones no contributivas, beneficios especiales y prestaciones vinculadas al régimen previsional nacional.

El esquema actual de movilidad establece aumentos mensuales en base a la inflación medida por el INDEC con dos meses de desfase. Por eso, el incremento de mayo toma como referencia la suba de precios registrada en marzo. Cada nuevo dato inflacionario impacta directamente en los haberes del mes siguiente, lo que reemplazó el sistema anterior de actualizaciones trimestrales.

Qué esperan los jubilados para los próximos meses

Con la inflación todavía en niveles elevados, los beneficiarios siguen de cerca no solo el porcentaje de aumento mensual sino también la continuidad del bono extraordinario, que resulta determinante para los ingresos más bajos.

En ese escenario, la jubilación mínima de mayo mostrará una mejora nominal respecto de abril, aunque la evolución real del poder adquisitivo dependerá de la dinámica de precios de alimentos, medicamentos, tarifas y servicios básicos.