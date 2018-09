¿Qué pasó con el Boletín Oficial?

Periodistas y público en general se sorprendieron cuando el Boletín Oficial no apareció publicado en la mañana de este miércoles. La no aparición del BO no es inocua, ya que allí es donde aparecen las normas que entran en vigencia, por lo que el hecho tiene consecuencias legales.

El Boletín Oficial suele aparecer en la madrugada de cada día hábil, pero ya cerca de las 10 aun no había dado ninguna señal. Esto generó todo tipo de suspicacias por lo que puede aparecer en cuanto nuevas normas, y sumó incertidumbre al igual que el demorado discurso de Macri del último lunes, que salió al aire una hora después de lo prometido. Esto, pese a que fue grabado.

La última vez que hubo una demora de este tipo fue en diciembre de 2015, cuando el Gobierno finalmente hizo efectiva la intervención del AFSCA y AFTIC y la derogación, por la vía del DNU, de cuatro artículos de la ley de Medios que eran casualmente los que el grupo Clarín impugnó judicialmente y perdió en la Corte Suprema.

Según explicaron fuentes gubernamentales a El Destape, "no hay segundas lecturas que hacer" y justificaron la demora en un "problema de carga". Asimismo, prometieron que estará online a partir del mediodía. "Entiendo que el contexto se presta pero en este caso no hay nada más", deslizó la fuente.

La ausencia del BO generó todo tipo de suspicacias en las redes sociales: