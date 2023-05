Las empresas incorporan tecnología y avanzan en acciones de medio ambiente

El 71% de las empresas familiares informaron crecimiento en el último ejercicio y de ese porcentaje, el 43% registró crecimiento de dos dígitos.

A pesar de la recesión en el mundo, las empresas familiares recuperan terreno, incorporan tecnología y avanzan en acciones de medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo (ESG). La 11° Encuesta Global de Empresas Familiares de PwC, realizada entre octubre de 2022 y enero de 2023 y que abarca 2043 casos reveló que el 71% de las empresas familiares informaron crecimiento en el último ejercicio y de ese porcentaje, el 43% registró crecimiento de dos dígitos, (22% más que el valor registrado en 2022) y el 77% tienen expectativas de crecer en los próximos dos años. Por otro lado, la mayoría de los encuestados respondió que quienes comunicaron su estrategia de ESG recibieron más confianza por parte de sus clientes que aquellos que no lo hicieron (62% vs. 49%); aun así, un 67% aún no tiene como objetivo principal realizar acciones de ESG.

El estudio reveló que aquellas compañías que tienen en cuenta la diversidad en su directorio (46%) presentaron una ligera ventaja en términos de crecimiento frente a las que no la tienen (43%). En este sentido, cabe destacar que en un momento en que las desafiantes dificultades macroeconómicas impactan a las organizaciones de todo el mundo, las prioridades clave de las empresas familiares en 2023 son proteger su negocio principal, cubrir los costos y sobrevivir (+37%), más que procurar capacidades digitales e introducir nuevos productos y servicios. Solo el 36% de las encuestadas declaró que se enfocan en atraer y retener talentos, a pesar de comprender que la confianza de los empleados es crucial para el éxito del negocio.

En términos de incorporación de tecnología, casi un 10% más de las empresas familiares con sólidas capacidades digitales experimentaron crecimiento de dos dígitos el año pasado, algo crítico para dar soporte a las estructuras de gobierno corporativo y manejar información en tiempo real que fundamente los procesos de toma de decisiones. El 73% de los entrevistados que registró un crecimiento de dos dígitos en el último ejercicio son empresas que cuentan con un conjunto de valores familiares claros y un propósito de negocio consensuado. La encuesta de este año muestra una tendencia creciente en la proporción de empresas familiares dispuestas a tomar la iniciativa en prácticas de negocio sostenibles.

Según el “Barómetro de Confianza de Edelman” [1], para 2023, el 52% de los consumidores espera que las empresas se involucren más en contribuir al desarrollo de demandas sociales, asimismo el 10% de las compañías que promovieron la confianza dentro de su estructura, registraron un mayor nivel de crecimiento. También es importante resaltar que, a pesar de la correlación entre el cumplimiento con la estrategia de ESG (62 %), la diversidad y la confianza de los clientes, solo el 22 % se centra en este tipo de cuestiones. Casi todas las compañías encuestadas que considera que los clientes son su grupo de interés más importante (95 %), el 10% que demuestra haber avanzado en temas de diversidad, equidad e inclusión y el 8% que implementó estrategias de ESG, tuvieron crecimiento de dos dígitos.

Norberto Rodríguez, socio de PwC Argentina, declaró: “Las empresas familiares demuestran que pueden crecer al abrazar la transformación y generar confianza, con comunicaciones digitales y un directorio diverso, incluso en este contexto desafiante. Para proseguir en este camino, deberán reorientarse y entregar valor no solamente a los clientes, sino a la sociedad en general. Transformación, propósito y herencia no son términos contradictorios, se entrelazan”.

Las empresas familiares se recuperaron después de la pandemia por Covid-19, pero a pesar de las perspectivas favorables en lo comercial para 2023, los datos revelan disparidad entre las prioridades de los líderes y las áreas de foco típicamente asociadas con mayores niveles de crecimiento. Aquellas con alto desempeño en 2022 demostraron tener:

● Incentivos para los empleados (53%)

● Directorio comprometido con la diversidad (52%)

● Sólidas capacidades digitales (47%)

“Si bien las presiones del mercado y los costos crecientes significan que la supervivencia es la principal prioridad para las empresas familiares a nivel mundial, los datos demuestran que aquellas que se enfocan en la transformación digital y la diversidad están teniendo sus recompensas. Ahora más que nunca, el desarrollo de competencias y el logro de un desempeño financiero sólido están vinculados a la responsabilidad corporativa y a la confianza de los grupos de interés. El mensaje es claro, para que las empresas familiares sobrevivan, deben transformarse, y esa transformación es ahora”, concluye Norberto Rodríguez.