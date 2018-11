Por la inflación, las paritarias ya perdieron más de 10 puntos en promedio

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Por una inflación galopante, la paritaria de los trabajadores registrados ya perdió más del 10% en el 2018, en promedio, y se espera que la caída se profundice hacia fin de año.

Según el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, entre los deterioros más relevantes en la proyección 2018, se tiene la paritaria de estatales nacionales y gastronómicos (-16), comunicaciones (-15,3%), alimentación (-13,1%), textiles (-12,8%), comercio (-12,1%), colectiveros (-11,7%) y la UATRE (-10,6%).

salario1.png

“La liberación de los mercados comercial y cambiario condujo a una rápida escasez de divisas, cuyo resultado fue un salto nominal del tipo de cambio del 100%. De ahí en más, cualquier intento de desinflación quedó truncado. Pero la problemática de los precios no sería tan angustiante si no fuera porque los salarios (el precio de fuerza de trabajo) suben en menor proporción que el resto de los bienes, deteriorando el poder de adquisitivo de los trabajadores en particular y de la población en general”, consigna el informe ligado a la Carrera de Economía de la UNDAV, que mantiene abierta su inscripción para el Ciclo Lectivo 2019.

Y remarca que “es evidente que el gobierno ha utilizado la suba de precios como mecanismo de ajuste y traslación de ingreso de los asalariados a los sectores económicos concentrados que se han visto beneficiados con este modelo (agroexportadores, sector financiero, servicios públicos monopolizados)”.

unnamed.jpg

En este marco, se estima una caída de casi 20 puntos de la capacidad de compra de los salarios sobre la canasta básica. Mientras que, analizando los principales convenios colectivos a la fecha, la paritaria promedio 2018 ya escala al 28,4% pero con subas de precios que treparán como mínimo en el orden 45%, por lo que la caída de poder adquisitivo será significativa.

Asimismo, el informe apunta que existe una “inflación asimétrica” ya que los estratos medios y bajos de la población fueron particularmente perjudicados por la dinámica inflacionaria debido a las diferentes medidas que tomó el Ejecutivo (como la eliminación/reducción de los derechos de exportación al complejo agroexportador y la devaluación de la moneda nacional) que tendieron a encarecer el precio de los alimentos.

informe.png

En el detalle de productos de consumo masivo, se tiene una pérdida de poder de compra del 60,2% en términos de harina de trigo, del 45,6% medido en fideos, del 36,3% en relación al precio del aceite de girasol, y del 34,1% en pan francés, entre otros.

De esta manera, los salarios promedio ya pierden casi 12% respecto a la inflación y, de mantenerse la tendencia, cerrarán 2018 con un 13,4% por debajo.