El tenis argentino sigue a pleno: 7 jugadores en el top 100 en el nuevo ranking mundial ATP

Argentina tiene a siete jugadores en el top 100 del ranking mundial de tenis.

El tenis argentino demuestra día a día que sigue siendo competitivo, con siete representantes en el top 100 del ranking mundial de la ATP en esta segunda semana de enero del 2026. Más allá de los vaivenes en los rendimientos de cada uno durante los últimos torneos, la realidad es que el país está entre los mejores a nivel internacional si se tienen en cuenta la cantidad de integrantes entre los más destacados del reconocido escalafón.

Por si fuese poco, hay otros seis albicelestes entre los 200 mejores del listado exhibido por la Asociación de Tenistas Profesionales. El líder entre los compatriotas continúa siendo Francisco Cerúndolo, que ascendió una posición: pasó de estar 21° a quedar 20°. En tanto, los dos que completan el podio nacional también ganaron puestos: mientras que Sebastián Báez pasó de 43° a 38°, Camilo Ugo Carabelli subió de 48° a 47°. Los argentinos del top 100 también lo componen Tomás Etcheverry (61°), Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°).

Los mejores tenistas argentinos en el ranking mundial de la ATP

Francisco Cerúndolo : pasó de 21° a 20°.

: pasó de 21° a 20°. Sebastián Báez : pasó de 43° a 38°.

: pasó de 43° a 38°. Camilo Ugo Carabelli : pasó de 48° a 47°.

: pasó de 48° a 47°. Tomás Etcheverry : pasó de 57° a 61°.

: pasó de 57° a 61°. Francisco Comesaña : pasó de 66° a 68°.

: pasó de 66° a 68°. Mariano Navone : pasó de 72° a 74°.

: pasó de 72° a 74°. Juan Manuel Cerúndolo : pasó de 85° a 83°.

: pasó de 85° a 83°. Thiago Tirante : se mantiene 103°.

: se mantiene 103°. Román Burruchaga : se mantiene 104°.

: se mantiene 104°. Marco Trungelliti : se mantiene 130°.

: se mantiene 130°. Juan Pablo Ficovich : pasó de 159° a 160°.

: pasó de 159° a 160°. Alex Barrena : pasó de 186° a 187°.

: pasó de 186° a 187°. Federico Gómez: pasó de 190° a 189°.

Etcheverry, otro de los estandartes de la generación actual.

Los mejores tenistas de Argentina, ausentes para el debut en la Copa Davis 2026

En esta ocasión, el capitán Javier Frana escogió a Thiago Tirante (106°), Marco Trungelliti (131°) y Federico Gómez (183°) como singlistas, mientras que en el dobles estarán Andrés Molteni (26°) y Guido Andreozzi (33°). Este último será el único que no se estrenará en el certamen. Por lo tanto, no habrá singlistas en el top 100 del ranking mundial en la actualidad y quedaron afuera los tenistas albicelestes de mayor peso que hoy se encuentran en el top 100 del escalafón: Francisco Cerúndolo, Tomás Etecheverry, Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo.

Precisamente cuatro de los cinco compatriotas que llevaron al país al Final 8 de noviembre pasado en Bolonia (Italia) no estarán en el cruce ante los asiáticos y sólo se sostendrá Molteni. De esta manera, el capitán aprovechará para probar alternativas a futuro ante uno de los adversarios de menor jerarquía que arrojó el sorteo.

¿Cuándo es la serie de Argentina vs. Corea del Sur por la Copa Davis?

El choque se llevará a cabo el sábado 7 y domingo 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre una superficie bien rápida. El compromiso será en el marco de la primera ronda de las clasificaciones (qualyfiers).