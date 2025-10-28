Dos tenistas argentinos brillaron en su debut en el Masters 1000 de París: cómo les fue en su presentación.

Camilo Ugo Carabelli ganó en su presentación en el Masters 1000 de París y, junto con Francisco Cerúndolo, se convirtió en el segundo representante del tenis argentino que clasificó a la segunda ronda del certamen. El 'Brujo' venció este martes de manera sorpresiva a su compatriota Tomás Etcheverry por 7-5 y 6-3 tras una hora y 54 minutos de juego, en lo que fue su primera victoria después de casi un mes (la última fue el pasado 2 de octubre en la primera ronda del Masters de Shanghai). Ahora, su próximo rival en la competición será el alemán Alexander Zverev, número tres del ranking mundial.

Carabelli demostró un gran nivel frente al platense: en un cruce parejo, como se esperaba en la previa, supo golpear en los momentos clave para obtener ventaja. Con el primer set igualado 5-5, le quebró el servició a su oponente para terminar imponiéndose por 7-5; y si bien comenzó en desventaja en el segundo parcial, logró reponerse del embate inicial de 'Retu' y cerrar el encuentro con un 6-3 a su favor.

En el otro partido de la jornada con participación de un representante nacional, Francisco Comesaña perdió en tres ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (12°) por 6-7 (2), 6-3 y 6-3. A pesar de que logró batallar por dos horas y 20 minutos e incluso logró imponerse en el desempate del primer set, el norteamericano, uno de los candidatos de participar del ATP Finals (que enfrenta a los ocho mejores del ranking al final de la temporada), afinó la puntería en su servicio y logró dar vuelta el resultado.

Francisco Cerúndolo, el otro argentino clasificado a la segunda ronda del Masters de París

En la jornada de lunes, Francisco Cerúndolo, el mejor argentino clasificado en la actualidad, logró su pase a la segunda ronda del Masters 1000 de París tras ganarle con comodidad al bosnio Damir Džumhur (quien reemplazó al checo Jakub Mensik por lesión) por 6-3 y 6-3. Pudiendo marcar la diferencia en el ranking desde el principio, el argentino quebró dos veces en el primer set y cerró el parcial en 6-3 en su primera oportunidad, llevando a su rival de un lado hacia el otro de la cancha con una derecha invertida seguida de una cruzada, que el bosnio no pudo devolver. Ya en el segundo set, tres quiebres le dieron el triunfo a Cerúndolo, que tras cinco match points logró cerrar el partido.

Cerúndolo buscará defender los 100 puntos obtenidos el año pasado: para ello, deberá clasificar a la tercera ronda del Masters de París.

Cómo le fue a los tenistas argentinos en el cuadro principal del Masters 1000 de París