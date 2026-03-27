Las reacciones del arco político sobre el fallo YPF se movieron al ritmo de la grieta

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York de anular la condena contra Argentina por la expropiación de YPF tuvo variadas repercusiones en la política local. Desde el peronismo destacaron la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía Axel Kicillof. Desde el oficialismo y el PRO cargaron contra la gestión del Frente para la Victoria.

"Se cayó el mamarracho jurídico que pretendía obligar a la Argentina a pagarle a los buitres. El fallo reafirma que la legislación argentina prevalece sobre el estatuto de la empresa: un principio básico de soberanía. Nacionalizar YPF no solo fue clave para recuperar la soberanía energética, sino que también permitió al país acceder, invertir y desarrollar los recursos de Vaca Muerta. Milei, junto con los fondos buitres, es el gran derrotado de hoy. En reiteradas oportunidades se expresó en contra de la recuperación de YPF, cuestionando a Cristina y a Axel por haber expropiado la empresa, avalando la posición de los buitres y debilitando así la posición argentina", afirmó a través de su cuenta de X Jorge Taiana, diputado nacional de Unión por la Patria y ex canciller.

Por su parte, la diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau calificó el fallo como una "¡excelente noticia!" ya que el "el gran potencial de desarrollo del complejo energético es hoy una realidad gracias al camino que se abrió con la recuperación soberana de YPF, que permitió aumentar la inversión, exploración y producción de gas y petróleo, y darle un rol estratégico a Vaca Muerta".

"Fue una decisión que abrió oportunidades. Hoy el pueblo argentino festeja esta noticia y quedan en offside todos los que hasta ayer denostaban la expropiación alineándose a intereses que nada tenían que ver con los del país", señaló la legisladora del Frente Renovador.

En linea con el oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, expresó "ganamos el juicio de YPF". En ese marco, lanzó: "Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof, dimos vuelta un fallo que le costaba a los argentinos 16.000 millones de dólares. El gobierno del presidente Milei logró invalidar la condena de primera instancia. No se paga. Hace más de 10 años lo advertí. Estamos ordenando y resolviendo el desastre que dejaron".

La respuesta a Bullrich vino de la senadora Justicialista Juliana Di Tullio. "Vos perdiste, votaste en contra de la nacionalización de YPF. Si fuera por vos seguiría siendo de Repsol", le recordó a su par oficialista, que fue diputada - en ese entonces en el PRO- durante la votación de la expropiación de la petrolera de bandera.

Cristian Ritondo, por su parte, se encargó de denunciar a Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de economía al momento de la expropiación. "La locura es total. Ahora resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria. Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le seguís haciendo a los argentinos no tiene techo. Mejor pedí perdón", se quejó el titular del PRO bonaerense.

De los gobernadores de las provincias petroleras, por ahora solo se expresó Rolando Figueroa. "Una gran noticia para todos los argentinos", se limitó a decir el mandatario neuquino, que replicó un mensaje en X del titular de YPF, Horacio Marín.

Por otra parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que "es una buena noticia para la Argentina el fallo que anula la condena contra nuestro país por la estatización de YPF". En ese marco, destacó a líder de su partido, Elisa Carrió, y a la ex legisladora Paula Oliveto, que denunciaron "desde el primer día el vaciamiento de la empresa y el negocio de los Eskenazi".

"No era justo que todos los argentinos tuviéramos que afrontar una indemnización multimillonaria que se originaba de una maniobra fraudulenta avalada por el kirchnerismo. Vale reconocer a los equipos de la Procuración del Tesoro de la Nación por sostener con firmeza una línea institucional y jurídica consistente, que hizo posible este resultado en el juicio que el fondo Burford y otros iniciaron en Nueva York".

El diputados de Provincias Unidas Esteban Paulón replicó una publicación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que celebró y consideró el fallo como un mérito de la gestión actual, y lanzó: "¡Mejor vos hablá de los bienes no declarados Manu!".

Las voces de la Unión Cívica Radical que se expresaron fueron pocas. El diputado nacional Pablo Juliano, que a diferencia de otros miembros de su partido mantiene distancia de la Casa Rosada, expresó: "Lo dijimos con convicción porque sabíamos que siempre tenemos que defender la Argentina. La soberanía sobre nuestras empresas y recursos estratégicos es una postura irrenunciable frente a cualquier tribunal ¡Vamos YPF!"