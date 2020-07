La madre de Facundo Castro: "Siento que Berni entorpece la causa"

"Una no se imagina como mamá que la Policía Bonaerense se va a llevar a tu pibe y lo va a desaparecer", dijo hoy Cristina, la madre de Facundo Castro Astudillo, y le pidió al ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, que no entorpezca la causa. "Siento que Berni entorpece la causa", cuestionó la madre en diálogo con Futurock FM. "Yo no sé si mi hijo está con vida, quiero que Berni me diga dónde está o dónde lo descartaron".

Cristina Castro ya había asegurado en El Destape que no tiene dudas de que “la Policía está involucrada” en la desaparición de su hijo. "Cuando fui a la comisaría, lo único que hizo la Policía fue boludearme y perder el tiempo. Los mismos testimonios de los policías son contradictorios. Hay tres testigos, en la comisaría no le quisieron tomar declaración a ninguno", advirtió.

"En un control mostraban la foto de mi hijo y decían que era un peligroso delincuente, que no lo dejaran subir a sus autos. Ensuciar al pibe es de cuarta, pero no me sorprende de la Bonaerense. Quiero saber qué hicieron con mi hijo", reclamó la madre de Facundo.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este viernes que su gobierno no va a “encubrir a nadie” que pudiera estar involucrado en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. “Lo afirmo con toda claridad: no vamos a encubrir a nadie y tampoco prejuzgar a nadie”, respondió Kicillof al ser consultado sobre la decisión del ministerio de Seguridad de apartar del caso a los agentes que tuvieron contacto con el joven de 22 años el 30 de abril, día en que fue visto por última vez.

Kicillof indicó que la investigación judicial “tiene que ir a fondo” y sin “ninguna demora ni ningún obstáculo”, y garantiza que su decisión es “acompañar a la familia” en todo lo que requiera, además de colaborar con justicia federal que investiga la desaparición.

“Hay trascendidos pero hay que esperar, es lo más lógico para no generar expectativas sobre datos que no sean certeros. Tampoco hay que descartar nada”, dijo el gobernador bonaerense en diálogo con AM750, e insistió con la decisión de no “encubrir absolutamente a nadie y esperando resultados pronto”.

El rol de la CIDH

El caso ya tiene repercusiones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó al Estado argentino información sobre la desaparición de Facundo, a través de una nota presentada a la Cancillería Argentina.

El organismo de la OEA pide información sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero o localización del joven y el avance en las investigaciones que se llevarían a cabo por los hechos alegados”. En la nota, entregada este jueves, también informa que según el reglamento de la CIDH y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la respuesta debe ser entregada en un plazo de 72 horas.



Como informó El Destape, apartaron a la Policía Bonaerense de la búsqueda de Facundo Castro y allanaron la subestación Policía Comunal Mayor Buratovich, donde operan los agentes que participaron del retén en el que vieron por última vez con vida al joven. La Justicia Federal ya tiene en su poder los celulares de los cuatro policías investigados, y se secuestró una camioneta Hilux doble cabina, señalada por testigos como el vehículo al que el personal policial subió a Facundo el 30 de abril, alrededor de las 15.30.

La causa está en la Justicia federal de Bahía Blanca, a cargo de la juez María Florencia Marrón y el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

Los organismos de Derechos Humanos reclamaron la aparición con vida. “Queremos manifestar nuestra preocupación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y hacemos llegar nuestra solidaridad a su familia y amigos”, señalaron en un comunicado emitido este miércoles.

La Comisión Provincial por la Memoria denunció la desaparición forzada en un comunicado del viernes 3 de julio, en el que asegura que “la sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz”.