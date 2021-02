La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, alertó sobre la cantidad de femicidios que ocurrieron desde que comenzó el 2021 y advirtió que se trata de "un problema estructural y grave". La funcionaria adelantó que su área diseñará un nuevo botón antipánico para situaciones de violencia de género.

"En nuestro país tenemos casi diariamente un femicidio. Es un problema estructural y grave. Hay muchos casos con menos repercusión igual de graves y donde el déficit del Estado es igual de grave", aseveró la funcionaria en diálogo con El Destape Radio y subrayó que "las violencias machistas son estructurales y lleva tiempo modificarlas".

En ese punto, aseveró que "la intervención del Estado en casos como el de Úrsula es altamente deficitaria" y reclamó que "hay una gran ausencia de identificar el riesgo cuando una chica llega y denuncia". "En general se trata a las amenazas como una cuestión menor cuando sabemos que luego de la amenazas viene un femicidio, en el caso de Úrsula hablamos de una persona que ya había sido denunciada por otras personas, tenía una orden de restricción que incumplió", advirtió la funcionaria sobre las falencias que hubo para prevenir el femicidio de la joven.

Criticó que "ningún operador de los que intervino en el caso de Matías Martínez identificó la gravedad, no unificaron las causas de Matías Martínez y No hubo ningún análisis de riesgo" y arremetió: "Esa persona (Matías Martínez) tenía que estar detenida y ¿dicen que no podían detener a Matías Martínez y sí podían detener a las personas que se manifestaron frente a la comisaría?".

En ese sentido, la ministra sostuvo que el accionar del Estado ante este caso "sigue habiendo un mensaje muy claro a los agresores de que no pasa nada y para las mujeres de que no sirve denunciar" y replicó que "es necesario revertirlo". Apuntó que "las provincias tienen que repensar sus sistemas judiciales y sus policías" y replicó que "la prevención es a mediano y largo plazo, lo hacemos pero no podemos apoyarnos sólo en eso".

Al respecto, Gómez Alcorta aclaró que "el botón antipánico sólo tampoco es una solución por sí mismo", a lo cual, instó a que "tiene que haber un abordaje integral" y anunció: "Vamos a diseñar un botón en el Ministerio y ofrecerlo a los municipios". Además, subrayó: "En cada caso de violencia de género, que son miles, hay un potencial femicidio. El año pasado todas las provincias adhirieron a la Ley Micaela, y eso obliga a que hagan capacitación en género de todos los funcionarios públicos".

A esto sumó que desde el Ministerio de Mujeres están "trabajando en un sistema único de denuncias" y recriminó: "Parece que nuevamente la culpa es de las mujeres en lugar de que cada uno se pregunte qué puede hacer".