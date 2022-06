Victor Hugo Morales íntimo: Maradona, el mundial y las elecciones

El relator y periodista participó del programa ¿Qué me contás? de El Destape Radio y destacó las palabras del Presidente en la reunión continental. Además, se refirió al presente de la Selección Argentina y de Lionel Messi y recordó a Diego Maradona.

El periodista y relator Víctor Hugo Morales definió como "impresionante" el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas y anheló que sea un "punto de partida de un énfasis" que se espera del mandatario del Frente de Todos.

"Venimos de un hecho que levantó un poco en ánimo, que fue el discurso de Fernández en la Cumbre de las Américas. Me parece que fue un punto de partido de un énfasis que siempre estamos esperando del Presidente. Creo que hay gente que se hizo cargo fuertemente de los principios que la gente votó al Frente de Todos y que eso no había sido atendido de la mejor manera", señaló en una entrevista en el programa ¿Qué me contás? de El Destape Radio.

Respecto a la situación de la gestión nacional de cara a los comicios del año entrante, el relator observó que "hay un año y medio de gobierno todavía, la macroeconomía está repuntando y si eso se puede trasladar al bolsillo de la gente y el salario se recupera, podemos llegar al 2023 pensando que la derecha, tan maquiavélica, que podría hacernos un año atroz, no gane otra vez como sucedió en 2015".

En ese contexto, aclaró que "esto depende del buen gobierno que pueda hacer Fernández y el grado de comprensión que se pueda tener con los sectores que son más incisivos a la hora de exigir los principios que pusieron a esta gestión en la victoria en 2015"

"Argentina puede estar en la instancia final".

En otro tramo de la entrevista, el relator uruguayo se refirió a las posibilidades de la Selección Argentina de fútbol de cara al mundial de Qatar en noviembre, afirmando que el equipo nacional liderado en cancha por Lionel Messi "está a punto caramelo".

"Es un mundial muy interesante para la Argentina porque el equipo está punto caramelo, Messi está en una etapa excepcional de su vida, está feliz y contento; la relación de los muchachos es óptima y la que tienen con (Lionel) Scaloni también. Me hace acordar a lo que pasaba entre (Carlos Salvador) Bilardo y Maradona en el mundial 86", recordó.

En ese sentido, sostuvo que el 10 argentino y el entrenador "están conformando una dupla de personalidades que me recuerda a aquello en lo cual en la que lo humano, lo bien que se sentía Diego en ese momento , ayudó a lo deportivo" y agregó "Messi está feliz y de eso sale una superación de su genio"

Sin embargo, adelantó que no irá al país del mundo árabe a relatar la cita mundialista, ya que "es muy costoso" y que "seguramente" pueda hacer "algún programa con Telesur,

"A mí me interesa el mundial futbolísticamente porque Argentina puede tener una gran campaña, puede estar en la instancia final; casi que me parece lo lógico, porque el equipo está muy bien. Pero no tengo mucha inclinación por ir a Qatar. Pertenezco más a occidente, me gusta América Latina y Europa. Son los paises en los que me siento muy cómodo", agregó.

El recuerdo de Maradona: "Siempre cerca de la lágrima"

Finalmente, el relator tuvo palabras de recuerdo la figura de Diego Maradona, y destacó su respaldo para impulsar el programa De Zurda en Telesur, que se emitió durante dos mundiales."Con el recuerdo de Maradona siempre estoy cerca de la lágrima, si me doy uno poco de manija porque lo he querido mucho. Se hizo querer, fue generoso conmigo y otra gente con la que estuvimos trabajando en dos mundiales durante varias semanas. Fue una maravilla conocer a una persona que fue antidivo", definió.

En ese contexto, reconoció que "lo humano de Diego" lo "conmovió siempre". Y afirmó: "Si tengo que elegir entre la impresión humana y la futbolística, me quedo con lo primero. Era un hombre muy bueno, un pan de Dios como se dice. Tuve suerte de que él quisiera trabajar conmigo en Telesur. Yo estaba muy perseguido por la gente de Torneos y Competencias por razones obvias y no querían que transmitiera el mundial y me hacían trampas"

Respecto al emotivo relato del segundo gol de Maradona a Inglaterra en el mundial de México, Víctor Hugo lo definió como"un coctel de desenfado, emoción, alegrías, disparates que a uno se le ocurren en el momento". En ese sentido, agregó: "Haber estado en el mejor gol de la historia, que me haya salido bien, fue un golpe de fortuna muy grande. Yo a veces digo que desde 1986 vengo protegido por ese gol"