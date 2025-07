Peligran más de 5 mil empleos en la agencia de Vialidad que eliminó Milei: Sturzenegger dijo que analizarán cada caso

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió a avanzar sobre la idea de achicar el Estado y, además, de tratar de echar a múltiples empleados estatales. En este punto no solo aseguró que peligran más de 5 mil puestos de trabajo, si no que también no descarta la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas.

Con respecto a la vialidad, en una charla con TN, Sturzenegger dijo que "el Gobierno nacional tiene 40 mil km de ruta. Las provincias 200 mil y las municipalidades 600 mil. De las 40 mil que tiene Nación, hay 10 mil que son las troncales. Esas se van a concesionar al sector privado". Con respecto al resto de las rutas, no aseguró qué van a pasar con esas rutas que, desde ya, no son apreciadas por ser un negocio. En este sentido aseguró que "Vialidad se va a funcionar en tres componentes: planificación de la red vial, que eso va a ir a la secretaria de transporte, irán los que hoy lo hacen en vialidad, todos o algunos; va a haber una segunda parte que se va a escindir a una agencia de control independiente para controlar las concesiones; y una tercera parte que es la de mantenimiento”.

En este sentido, Sturzenegger aseguró: “Mientras se pongan en marcha los cambios, van a pasar a ser empleados públicos en la secretaría de transporte mientras se gestiona el proceso de transición. Cuando armemos esas tres unidades funcionales no está claro que mandemos a las 5 mil personas, eso es un análisis que se hará en cada caso”. En este mismo sentido, aseguró que Vialidad es "una organización que está bastante sobredimensionada".

Asimismo, Sturzenegger dijo que no descarta la idea de privatizar aerolíneas, “Milei sostiene que cualquier cosa que tenga que ser privada debe pasar a gestión privada. El mercado aerocomercial es muy competitivo por lo cual no hay razón alguna para que el estado sea parte de eso”.

La fiesta de Sturzenegger

La fiesta que organizará Milei la confirmó el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cara visible de estas reformas, que tuvieron como última novedad el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. "El presidente Javier Milei va a agasajar a toda la gente que trabajó en esto el miércoles".

El evento, que se realizará en un nuevo Día de la Independencia, será en Casa Rosada. "Vamos a ser unas 200 personas", dijo Sturzenegger en la conferencia de prensa de este lunes. Los "agasajados" serán las 200 personas que trabajan en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, creado por este gobierno, y se tratará de un evento informal, según indicaron a El Destape fuentes de Casa Rosada.