Viajes gratis con la SUBE para personas con discapacidad: el Gobierno ocultó que lo hizo por una condena judicial

Acorralado por el escándalo que rodea su patrimonio y sus inconsistentes declaraciones, Manuel Adorni se convirtió en el enviado del gobierno de Javier Milei en anunciar un cambio esperado para las personas con discapacidad, uno de los sectores más golpeados por el ajuste desde el comienzo de su gestión. El Jefe de Gabinete comunicó este viernes con bombos y platillos que ahora podrían viajar de manera gratuita en el transporte público solo con la tarjeta SUBE, sin la necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad. La medida no está relacionada, sin embargo, con un acto espontáneo de bondad. Es en respuesta al cumplimiento de una condena de la Justicia.

"El Gobierno no puede desconocer que existe un juicio, dos instancias y que se está a la espera de la resolución de la Corte Suprema, que ya la giró a distintas vocalías", explicó a El Destape la abogada Varina Suleiman. En este caso, la medida del Gobierno para mostrarse sensible a los reclamos de las personas con discapacidad responde a la denuncia que había presentado su patrocinado Gerardo Arias, en 2019, caso en el que también trabajaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires en el marco de sus prácticas profesionales del consultorio jurídico antes de terminar la carrera.

Adorni estaba al tanto de la condena contra el Estado en dos instancias por discriminación. La gratuidad de los boletos en transporte público para las personas con discapacidad no la implementó este Gobierno. Lo que en este proceso judicial está en discusión tiene que ver con las situaciones a las que están expuestas las personas con discapacidad cada vez que, en vez de apoyar la SUBE, muestran el CUD. Esa mirada estigmatizante que el mismo Adorni fomentaba cuando mostraba radiografías falsas de perros para construir una imagen "aprovechadora" del colectivo. "Lo que quieren es evitar esa fricción. Mucha gente, que se siente con derecho a decirles cualquier cosa, coemtan que son oportunistas cuando ven que quizás no tienen un rasgo notorio de discapacidad", puntualizó Suleiman.

El 9 de abril de este año, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti solicitaron al Gobierno de Milei un informe que demostrara las acciones que llevó adelante el Estado para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad a la SUBE, dado que en dos instancias judiciales se verificó que se estaba obstaculizando el ejercicio en igualdad de condiciones de sus derechos.

Noticia en desarrollo