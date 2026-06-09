La vergonzosa frase de Virginia Gallardo sobre la pobreza: "Mermelada y manteca"

La diputada nacional de Corrientes Virginia Gallardo defendió la gestión de Javier Milei al afirmar que las inversiones, que tanto la oposición y distintos sectores productivos señalan como postergadas, llegarán en algún momento y permitirán que la gente "progrese". La polémica estalló por la particular perspectiva con la que describió el escenario actual, en un país en el que la caída de los salarios y la inestabilidad del empleo configuran una crisis transversal: según la legisladora, gracias a ese avance social que nunca logra materializarse, los ciudadanos podrán tener “una vacación” y conocer “la mermelada y la manteca”.

A más de dos años de la llegada de Milei a la Casa Rosada, los pedidos de "tiempo" o la justificación del sufrimiento social como un "sacrificio inevitable" comenzaron a desmoronarse frente a la realidad. Lo que en los primeros meses de Gobierno se presentaba como una herencia obligada o un desfasaje técnico, hoy se consolida como un proyecto político ejecutado con total coherencia y eficacia. Se trata de una racionalidad libertaria que concibe al Estado de bienestar como una enemigo y que transforma las condiciones básicas para una vida digna en variables residuales del mercado.

En el marco de una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Gallardo sostuvo: "Tenemos la capacidad de empatizar y es ahí donde entra este nuevo paradigma que nosotros proponemos. Es poder generar inversión privada, que sea sustentable en el tiempo…". Además, buscó contrarrestar las críticas de la oposición durante la sesión al afirmar de forma tajante: "No celebramos la pérdida de trabajo". Sin embargo, el relevamiento estratégico del CETYD reveló que, entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025, la contracción del mercado de trabajo privado formal se extendió por todo el mapa nacional: 318 de los 498 departamentos que integran la Argentina perdieron puestos laborales registrados.

Luego, lanzó la frase que provocó burlas e indignación. En cuestión de horas, el video se multiplicó en redes sociales, donde miles de usuarios pusieron el foco en una pregunta bastante fácil: ¿cómo puede una diputada presentar como horizonte aspiracional algo tan elemental como "conocer la mermelada y la manteca"?

En la Argentina de Milei, millones de personas ajustan hasta el más básico de los gastos y las vacaciones son, para amplios sectores de la clase media, un objetivo cada vez más difícil. De hecho, según distintos relevamientos de consumo publicados durante el último año, el consumo masivo se contrajo 1,5% interanual en el primer trimestre de 2026 y los salarios reales perdieron 2,5% en el primer bimestre. Además, aunque el turismo interno registró 30,7 millones de viajeros en el verano 2026 (9,5% más que en 2025), el gasto real por turista cayó 3,3% y las estadías se acortaron, como asegura un reporte de CAME de febrero de 2026.

Esta destrucción del empleo golpeó de lleno la economía doméstica, donde los drásticos recortes en gastos vinculados a la alimentación y la salud representan la señal más profunda del deterioro en las condiciones de vida. Según la mirada de la diputada oficialista, el plan oficial no busca el desmantelamiento sino que "apuesta a una transformación orientada a recuperar infraestructura, traer desarrollo y repensar cómo acercar el turismo a la Argentina". No obstante, la distancia entre las promesas de mejorar la vida de los argentinos y los indicadores actuales rompe con las expectativas que el 55% de los argentinos tenía.

Movilidad social en crisis: 4 de cada 10 argentinos viven peor que sus padres y crece la desesperanza

Aunque el Gobierno quiera tapar el sol con un dedo, la crisis es evidente: 4 de cada 10 argentinos consideró que su situación económica es peor que la de sus padres y, en ese escenario, la desesperanza se disparó en los hogares argentinos. La situación impacta más fuerte en sectores medios y empleos protegidos, porque “implica una ruptura de expectativas previas”.

Así lo señaló un relevamiento sobre movilidad social presentado por la el Observatorio de la UCA que exhibió, además, cómo la falta de perspectivas de mejora se duplica cuando coinciden deterioro económico y nulas expectativas de cambio. De ese modo, si al vivir “peor” del presente se le suma la ausencia total de expectativas, la desesperanza escala al 20,2% de quienes ya viven peor que la generación previa y tampoco esperan más oportunidades para sus hijos.

“La movilidad ascendente, como horizonte compartido, muestra signos claros de erosión”, alertaron al respecto los especialistas. De esa manera, estudiar y trabajar ya no garantizan en Argentina la posibilidad de ascenso social.

El 42,4% de la población adulta urbana evaluó que su situación económica es peor que la de sus padres. Este descenso económico intergeneracional pone sobre la mesa una experiencia de estancamiento o retroceso en las oportunidades de movilidad social en el país.

Así lo aseguró un informe que reconstruyó la radiografía sobre cómo conviven, en la Argentina actual, las dificultades del presente con las expectativas hacia el futuro. El documento, presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), exhibió que el descenso económico no se distribuye de manera homogénea: alcanzó al 51,9% de las personas del estrato muy bajo, frente al 34,2% del estrato medio alto.