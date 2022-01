Vizzotti confirmó que no volverán las restricciones: "No se puede interrumpir la transmisión de la Ómicron"

Lo confirmó la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, quien diferenció esta tercera ola de Covid-19 con las anteriores. Afirmó que la variante ómicron es más transmisible pero menos letal.

En el marco de la tercera ola del Covid-19 en la Argentina impulsada por la variante Ómicron, que en las últimas 24 horas registró más 88 mil contagios, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, que se encuentra en Moscú por los avances de la vacuna Sputnik V, adelantó que la Argentina no impondrá nuevamente restricciones sino que avanzará en el fortalecimiento del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19.

En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria destacó en primer lugar que "es la segunda semana consecutiva en la que bajan los casos" y señaló que "el aumento de las muertes se ve dos o tres semanas después del pico de casos", lo que explica el incremento de muertes que en el último registro fue de 317, que responde al pico de más de 100 mil casos de semanas anteriores.

"Tuvimos semanas de 4.000 fallecimientos y ahora estamos llegando a 400 con muchos más casos y eso es gracias a las vacunas", remarcó Carla Vizzotti que destacó que "en las últimas 8 semanas hubo 1 millón de personas mayores de 18 años que iniciaron el esquema de vacunación y 2 millones que lo completaron”.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 85.763.224, de los cuales 39.445.508 recibieron una dosis, 34.660.758 las dos, 3.008.393 una adicional y 8.648.565 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 96.132.241 y las donadas a 5.083.000.

Nueva dinámica de la pandemia del COVID-19

En este marco, fue contundente al explicar que con la llegada de la variante Ómicron el paradigma de la pandemia del COVID-19 cambió y con eso las medidas. "Cada medida que tomamos nos preguntamos para que sirve, las primeras medidas de restricciones de la circulación fueron para fortalecer el sistema de salud en principio, para dar respuestas en la primera y segunda ola que tuvieron alta demanda por hospitalizaciones, mortalidad y requerimiento de oxígeno", detalló. "Las segundas medidas (cerrar fronteras puntualmente), en tanto, fueron para retrasar Delta por lo que se evitó una ola porque muchos están en la cuarta y nosotros estamos en la tercera", agregó.

Es muy difícil interrumpir la transmisión porque es una variante justamente mucho más transmisible, menos letal COMPARTIR:

Sin embargo, explicó que, "con la llegada de Ómicron que cambio totalmente la dinámica de la pandemia y la evaluación de las medidas de no restricciones porque es muy difícil interrumpir la transmisión porque es una variante justamente mucho más transmisible, menos letal". Por lo que puntualizó que desde ese punto de vista las restricciones de circulación no sirven sino "hay que fortalecer la vacunación, monitorear las internaciones y muertes y reafirmar las medidas de cuidado "para tratar de minimizar la trasmisión que no podemos interrumpir".