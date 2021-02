El problema fue que la misma versión le llegó a Horacio Verbitsky, quien decidió encargarse personalmente del tema. El periodista, que se había vacunado a escondidas, armó un guión con una versión edulcorada de su vacunación y la tiró en la radio como si fuera lo más normal del mundo. ”Estaba yendo para el Posadas y me avisaron que los médicos estaban en el Ministerio. Por eso fui para ahí”. Luego de cortar con la radio le dejó un mensaje a Ginés: “Mirá como le mojé la pólvora a Clarín”. A las pocas horas la pólvora estalló. Clarín no pagó ningún costo porque el pedido de la vacuna no quedó registrado en ningún lado y pudo limpiarse con una simple desmentida. Verbitsky sí.