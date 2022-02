Un año después, Vidal insiste en criticar la vacuna Sputnik V

La campaña de vacunación que evitó que murieran 3 mil personas diarias en la tercera ola fue cuestionada por ahora diputada porteña de Juntos.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, volvió a insistir con instalar la mentira de la no compra de vacunas de Pfizer mientras el Gobierno nacional avanza en un nuevo contrato con el laboratorio estadounidense por otras 18,5 millones de dosis luego del contrato firmado en julio pasado para la recepción de 20 millones de vacunas. Durante 2022, nuestro país recibirá un total de 24,9 millones de dosis de Pfizer.

Sin embargo, Vidal todavía intenta instalar la fake news contra la campaña de vacunación en la Argentina que ya durante 2022 avanzará en la cobertura de vacunación en la población adolescente de entre 12 y 17 años, como en niños y niñas de entre 5 y 11 años, gracias a la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de este fármaco para estos grupos etarios.

En está línea, Vidal también cuestionó la gira internacional que realizó el presidente Alberto Fernández y calificó la política exterior que lleva adelante el Gobierno Nacional como "poco seria" y "sesgada ideológicamente". Además, criticó que los destinos hayan sido Rusia y China, dejando de lado a Estados Unidos luego del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recientemente, Alberto Fernández remarcó que avanza en afianzar vínculos multilaterales con todos los países. “Si encuentro en China interés por ayudar a la Argentina, bienvenido sea. Y lo mismo con Rusia. Y si Estados Unidos quiere mejorar sus vínculos comerciales, financieros y culturales con la Argentina, bienvenido sea”, dejó en claro el presidente.

En tanto, en la nota publicada en Perfil, Vidal volvió a politizar la compra de vacunas e insistió con la mentira de la compra exclusiva de fármacos rusas cuando la Argentina también dispone de las vacunas de las firmas Sinopharm, Cansino, Moderna y Astrazeneca. Fue luego de que Alberto Fernández agradezca a Vladimir Putin por las vacunas en su conferencia conjunta. "Esto lo vimos con las vacunas, con la apuesta a Sputnik V y la no compra de Pfizer", polemizó Vidal.

"El Presidente no sale como representante de la Argentina y todos los argentinos, sino de un sector de sus votantes con un sesgo ideológico. Por eso va a Rusia, a China, defiende a Cuba, Venezuela, y a Nicaragua'', lanzó Vidal.

Por otra parte, Vidal que forma parte de Juntos por el Cambio que viene amenazando con no apoyar el acuerdo con el FMI, cuestionó los destinos del Presidente y por qué estuvo en China pero no fue a Japón, "que es el segundo accionista del FMI en un momento que estamos acordando con el Fondo". ''No se reúne con el presidente de Brasil, que es el principal destino de nuestras exportaciones, o no va a EE.UU y acaba de pedirle ayuda para destrabar el acuerdo con el Fondo'', lanzó.

Durante su gira presidencial, Alberto Fernández visitó Rusia, donde firmó acuerdos de cooperación con su par Vladimir Putin, y mientras que en China, hizo lo mismo con el presidente Xi Jinnping, en pos de la industria y la tecnología. En tanto, en Barbados, el jefe de Estado se reunió con la primera ministra de la isla caribeña, Mía Mottley, con quien coincidieron en la necesidad de “fortalecer la relación estratégica” entre América Latina y el Caribe, así como la cooperación ante los desafíos que impone la lucha contra el cambio climático.