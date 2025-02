La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó el Río de la Plata para encontrarse con el exmandatario uruguayo José "Pepe" Mujica. Fue en su chacra, en las afueras de Montevideo. El frenteamplista, de 89 años, padece cáncer y hace poco más de un mes decidió que no se someterá a ningún tratamiento. En ese entonces se despidió: “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero", dijo.

"Hoy con Pepe y Lucía en la cocina de su chacra. En Uruguay, claro. Charla y análisis de militantes que lo seguirán siendo hasta el último día de sus vidas. Gracias a los dos por el momento compartido. Y por todo lo demás también", escribió Fernández de Kirchner con una foto en la que se la ve sentada a la mesa con el expresidente y la exsenadora, también esposa de Mujica, Lucía Topolanski.

La enfermedad de Mujica

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, expresó entre lágrimas el ex militante tupamaro, al dar a conocer la noticia de que ya no recibiría tratamiento médico para el cáncer que le detectaron hace casi un año.

Encuentros y desencuentros

Fernández de Kirchner y Mujica formaron parte de la ola de gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, en la década de los 2000, luego de los procesos dictatoriales y de gobiernos neoliberales que se instalaron en la región. Ella, llegó al poder en 2007 y él, tres años después, en 2010. Más allá de que compartían similitudes sobre el accionar conjunto de los países en en mecanismos como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), también, fueron explícitas las diferencias. Tanto así, que uno de los episodios más recordados entre los encuentros que mantuvieron es el de Sarandí Grande, en donde estaban ambos y los micrófonos quedaron abiertos: "Esta vieja es peor que el tuerto", dijo respecto a CFK y el expresidente, Néstor Kirchner.

"El tuerto era más político, ésta es terca", continuó sin percatarse que estaba en vivo y que la transmisión era directa de la Presidencia. Su reclamo era político, de todas maneras: Mujica había señalado que "para conseguir algo" con Argentina, antes se debía dialogar con Brasil, por el vínculo que los dos más grandes socios de la región mantienen.