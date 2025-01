José Mujica reveló que el cáncer se expandió y se despidió: “Hasta acá llegué”

El ex presidente uruguayo José Mujica reveló en las últimas horas que el cáncer de esófago se expandió y ahora el tumor se detectó en el hígado y “no lo para con nada”. El dirigente de 89 años decidió que ya no se someterá a ningún otro tratamiento por lo que se despidió y aseguró que morirá en su chacra, en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, detalló el ex mandatario en una entrevista con el semanario Búsqueda.

En abril de 2024 anunció que padecía cáncer de esófago y se sometió a 32 largas sesiones de radioterapia y el tumor que lo afectaba, en principio, desapareció. Sin embargo, meses después, Mujica reveló que la enfermedad se expandió por el resto de su cuerpo. Lo anunció en el living de su casa, cerca de su esposa, Lucía Topolansky.

En este marco, Mujica reveló que no se someterá a ningún otro tratamiento y le pidió a los médicos que no lo hagan “sufrir al pedo”. “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, agregó en la revista uruguaya.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, expresó entre lágrimas según la publicación.

La despedida de Mujica

También saludó de sus compañeros y los seguidores de su espacio político y aseguró que hace tiempo que las principales decisiones políticas no pasan por su “rancho”. “Ahora, tengo mis simpatías y cuando puedo dar una manito, la doy. Pero no soy un viejo consultor, que me tienen que pedir permiso”, sostuvo.n“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, señaló.

Por último, aseguró que se siente "orgulloso" y que es algo que le permite "irse tranquilo y agradecido". En esta misma línea, Mujica se definió como un "viejo en el final" que quiere "despedirse de sus compatriotas y simpatizantes".

"Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos", afirmó y agregó: "Segundo, me despido de mis compañeros y simpatizantes. Lo único que quiero ahora es despedirme".